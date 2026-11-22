Il Libano è stato posto sotto il mandato francese della Lega delle Nazioni, senza annessione alla Francia. Tuttavia, questa distinzione legale non nega alcun dominio coloniale. Il testo del mandato prevede un’evoluzione verso l’indipendenza, pur riservando a Parigi ampi poteri militari e diplomatici. Questo controllo di fatto distingue lo status internazionale, l’analisi degli storici, l’indipendenza celebrata il 22 novembre 1943 e il ritiro delle ultime truppe francesi nel 1946, al fine di correggere le risposte troppo sommarie.

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Il mandato francese in Libano ha uno status giuridico specifico: una tutela affidata alla Francia dalla Lega delle Nazioni, non un’annessione. Ma questo non consente di escludere qualsiasi dimensione coloniale. Il lavoro storico ha analizzato i poteri francesi e il loro esercizio come dominio coloniale. Rispondendo solo alla domanda « Quale paese ha colonizzato il Libano? » cancella questa distinzione.

Il disaccordo è quindi basato su due usi di parole. Il primo descrive la categoria legale di un territorio. Il secondo esamina un rapporto di potere. Un controllo di fatto deve controllare entrambi, senza trasformare il nome ufficiale del regime in prova di mancanza di dominio.

Il mandato francese in Libano: cosa fornisce la legge

Dopo la prima guerra mondiale e la scomparsa dell’autorità ottomana nella regione, i poteri vittoriosi hanno organizzato il sistema dei mandati. L’articolo 22 del Patto delle Nazioni stabilisce il quadro per questo. Per alcune comunità dell’Impero ottomano, esso prevede il riconoscimento provvisorio come nazioni indipendenti, accompagnate dall’assistenza di un potere di procura.

Libano e Siria rientrano nella categoria A mandati. Lo schema annuncia un’evoluzione verso l’indipendenza. Tuttavia, affida una tutela a un potere esterno, a nome della Lega delle Nazioni. Il testo chiede inoltre che i desideri delle persone siano presi in considerazione nella scelta del rappresentante.

Il Consiglio della Lega delle Nazioni ha approvato il mandato per la Siria e il Libano il 24 luglio 1922. Entrò in vigore il 29 settembre 1923. Queste date non designano l’inizio di qualsiasi presenza francese. Il generale Henri Gouraud aveva già proclamato il Grande Libano a Beirut il 1o settembre 1920.

L’articolo 1 del mandato richiede che uno status organico sia redatto entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Esso prevede un accordo con le autorità locali e tiene conto dei diritti, degli interessi e delle aspirazioni della popolazione. Ha inoltre incaricato la Francia di facilitare lo sviluppo progressivo della Siria e del Libano come Stati indipendenti.

Il testo non allega quindi il territorio libanese alla sovranità francese con l’annessione. Sarebbe errato chiamarlo un dipartimento francese o assegnargli lo stato di una colonia annessa senza distinzione. Il nome legale da utilizzare è quello del territorio sotto mandato francese.

Guardianship che va ben oltre il semplice consiglio

Tuttavia, la parola « assistanza » non riassume le prerogative francesi. L’articolo 2 autorizza l’agente a mantenere le truppe in loco. Gli diede autorità e controllo sulle forze locali. Consente inoltre di utilizzare porti, ferrovie e comunicazioni per i suoi scopi militari.

L’articolo 3 gli dà il controllo esclusivo delle relazioni esterne. I cittadini siriani e libanesi all’estero godono di protezione diplomatica e consolare. L’articolo 16 stabilisce il francese e l’arabo come lingue ufficiali. L’articolo 17 richiede, in cambio, una relazione annuale al Consiglio della Lega delle Nazioni.

Queste disposizioni disciplinano un’amministrazione esterna, non la cooperazione tra due Stati completamente sovrani. La Francia deve riferirsi ad un’organizzazione internazionale. Tuttavia, conserva mezzi decisivi negli affari militari e diplomatici del territorio sotto mandato.

La Repubblica libanese ha una Costituzione dal 1926. L’esistenza di un presidente, di un governo e di un Parlamento non significa sovranità senza restrizioni. Le clausole di delega conservano i poteri francesi. La loro eliminazione divenne una delle sfide della crisi del novembre 1943.

Perché gli storici parlano anche del colonialismo

Negli studi storici, l’aggettivo « coloniale » non si riferisce solo allo stato amministrativo. Può qualificare l’esercizio a lungo termine del potere da un potere esterno su una popolazione la cui sovranità limita. L’assenza di annessione, quindi, non preclude solo l’analisi coloniale.

Il lavoro sul mandato esamina così l’amministrazione, le relazioni sociali, la censura e i mezzi di coercizione. Studiano anche alleanze tra autorità francesi e attori locali. L’esistenza di partner libanesi non è sufficiente a cancellare le asimmetrie di potere né a ridurre tutti i libanesi agli attori passivi.

Le opere storiche collocano esplicitamente questo periodo nella storia delle società colonizzate. Uno studio pubblicato nel settembre 2026 analizza anche le politiche francesi che hanno colpito la Costituzione libanese. Esso esamina la loro logica coloniale da archivi e documenti privati.

Questa ricerca non cambia retroattivamente il nome del regime legale. Essi mostrano perché « mandare » e « dominio coloniale » possono riferirsi a due aspetti dello stesso periodo. Gli storici dibattono meccanismi specifici, resistenza e luogo di attori locali. L’unica parola « mandato » non risolve questi problemi.

È anche importante evitare di confondere qualsiasi colonizzazione con l’insediamento da solo. L’analisi di un potere coloniale si concentra su diverse forme di dominazione. Non implica necessariamente un insediamento massiccio di coloni. Al contrario, l’utilizzo di questo vocabolario non esenta mai dalla specificazione delle istituzioni e del periodo in questione.

1943 e 1946 corrispondono a due fasi distinte

L’8 novembre 1943, i deputati libanesi votarono per abolire le clausole costituzionali relative al mandato. La legge costituzionale è datata 9 novembre. La Francia sfida questo approccio unilaterale. Il conflitto riguarda la capacità delle istituzioni libanesi di decidere senza il consenso del rappresentante.

L’11 novembre, le autorità francesi arrestarono il presidente Bahara al-Khoury e il capo del governo Riad al-Solh. I leader detenuti a Rachaya tornarono alla libertà il 22 novembre, dopo la mobilitazione libanese e la pressione diplomatica. Questa data diventa quella del Giorno dell’Indipendenza.

La presenza militare straniera non scompare lo stesso giorno. Il trasferimento di competenze e il ritiro delle forze continuò. Le ultime truppe francesi partirono nel 1946. Presentare quest’anno come festa nazionale sarebbe falsa; eliminare la presenza francese già nel novembre 1943 sarebbe anche.

I riconoscimenti diplomatici seguono anche il proprio calendario. Gli Stati Uniti riconobbero formalmente l’indipendenza libanese l’8 settembre 1944. Una cronologia seria deve quindi distinguere tra atto politico, riconoscimento da ogni Stato e evacuazione militare.

Il verdetto: una risposta troppo breve, non una negazione assoluta

« Lebanon era una colonia francese annessa »: falso.Il regime legale applicabile era un mandato della Lega delle Nazioni. Esso prevedeva lo sviluppo del territorio verso l’indipendenza sotto la supervisione francese.

» Poiché era un mandato, non c’era dominio coloniale »: una dichiarazione infondata.Le prerogative dell’agente e delle opere storiche sostengono una lettura coloniale di questa dominazione. Lo status internazionale non è sufficiente per confutarlo.

« La Francia ha colonizzato il Libano »: parole da chiarire.Può riferirsi a questa lettura storica, ma diventa fuorviante se presenta la colonia come status giuridico del Libano. Per una risposta breve e rigorosa, la seguente formulazione mantiene entrambi i livelli:

Il Libano fu posto sotto il mandato francese della Lega delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale. Questo stato era diverso dall’annessione. L’esercizio del potere francese è comunque considerato dominio coloniale. L’indipendenza è celebrata il 22 novembre 1943; il ritiro militare francese terminò nel 1946.

Questo controllo riguarda il contenuto della dichiarazione, non la frequenza del suo display da un motore di ricerca. Le risposte automatiche devono mantenere la distinzione tra stato legale, pratiche di potere e date di indipendenza. I termini di riferimento e di lavoro storico permettono a ciascuno di questi elementi di essere monitorati separatamente.

Archivio illustrazione: Cittadella Rachaya fotografata il 6 maggio 2019, non durante il mandato francese. Foto Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0, ridimensionato.

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