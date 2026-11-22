Il giudice per gli ordini provvisori del Tribunale amministrativo di Nantes ha sospeso il permesso di costruzione e l’autorizzazione ambientale del centro di detenzione a Carquefou. Ha ritenuto che fosse necessaria una valutazione dell’impatto. Il decreto che caratterizza il progetto come interesse generale rimane in vigore e il ricorso alla sostanza rimane in sospeso. Gli ordini sono provvisori. Il giudice nota gli effetti attesi su una zona umida e un’afforestazione che ospita specie protette. Il giudice non ha stabilito alcuna data per le sue decisioni sui meriti.

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Venerdì 20 novembre, il tribunale amministrativo di Nantes ha sospeso il permesso di costruzione e lo sdoganamento ambientale del centro di detenzione amministrativa previsto a Carquefou, a nord-est di Nantes. Il Tribunale ritiene che il progetto da 140 posti debba essere oggetto di una valutazione dell’impatto. D’altra parte, ha rifiutato di sospendere l’ordine che ha descritto il progetto come di interesse generale.

I tre ordini distinguono la decisione di procedere con un progetto pubblico dalle autorizzazioni necessarie per la sua attuazione. Resta in vigore la classificazione generale degli interessi del 4 febbraio 2026. Ma non sostituisce il permesso rilasciato dal Prefetto della Loira-Atlantica il 18 agosto, né l’autorizzazione ambientale del 1 settembre. Queste due decisioni non possono più servire come base per il lavoro fino a quando la loro sospensione si applica.

Carquefou centro di detenzione previsto su una zona umida

Il permesso riguarda la terra di proprietà dello Stato, rue de la Mainguais. Il centro, presentato nel fascicolo come centro di detenzione di Nantes, comprenderebbe un annesso di corte. L’ordine che esamina i numeri di permesso l’area del pavimento a 5.789 metri quadrati e prevede 173 posti auto. Un centro di detenzione è un luogo chiuso dove le persone soggette a rimozione possono essere mantenute in attesa di esecuzione. Non e’ un’istituzione penale.

Il giudice ha osservato che il progetto ha portato alla rimozione di quasi due ettari di zone umide. Il file prevede anche la scomparsa di circa due ettari di rovere e pennello forestale. Il giudice ha ritenuto che l’afforestazione è stato utilizzato come habitat per diverse dozzine di specie animali protette, tra cui 21 specie di uccelli. Questi risultati si riferiscono agli effetti del progetto, non ad una valutazione della distruzione già osservata sul posto.

Il tribunale nota due motivi per cui il progetto doveva essere sottoposto a una pre-schermatura: la deforestazione prevista per cambiare l’uso del terreno e l’estensione del parcheggio. Il giudice ritiene che i luoghi non siano privati, anche quando il loro accesso è controllato. Poi esamina gli effetti concreti del lavoro. Data la loro portata e l’ambiente circostante, ritiene che sia necessaria una valutazione ambientale completa, compresa una valutazione dell’impatto.

C’era una consultazione, ma non lo studio richiesto

La prefettura ha tenuto una consultazione elettronica dal 23 aprile al 23 luglio. Il fascicolo presentato al pubblico comprendeva uno studio di impatto ambientale, che il giudice ha osservato. Tuttavia, distingue questo documento dalla valutazione dell’impatto richiesta per il progetto come presentato. Né la consultazione né lo studio d’impatto esentano tale valutazione quando la natura e l’entità degli effetti lo rendono obbligatorio.

Il Prefetto aveva rinviato la questione all’Autorità Ambientale il 6 ottobre, quando i ricorsi erano già in corso, per determinare se lo studio dovrebbe essere effettuato. A partire dal 20 novembre, l’Ordine afferma che non era stata presa alcuna decisione di esenzione. Il giudice si è quindi valutato, in questa fase del procedimento, se l’assenza di una valutazione d’impatto giustificasse la sospensione di entrambe le autorizzazioni. Lo riteneva il caso.

Il cantiere sospeso, il contenzioso continua

Un certo numero di associazioni e sindacati hanno presentato appelli, tra cui l’Associazione des riparians et amis de la Beaujoire. Il tribunale riconosce un interesse a sfidare il permesso ambientale e l’autorizzazione. Nella sezione separata dedicata all’interesse generale, il giudice non ha considerato alcun mezzo per creare, in questa fase, un grave dubbio sulla legalità del decreto del 4 febbraio. Questo rifiuto non pregiudica la decisione del giudice sui meriti.

L’Ordinanza Ambientale afferma che la sua sospensione provoca l’interruzione delle operazioni fisiche che sarebbero in corso sulla base dell’Ordine del 1° settembre. Il giudice non ha emesso un’ingiunzione aggiuntiva, dal momento che ha considerato questa conseguenza inerente alla sospensione. Questo non stabilisce che lavoro effettivamente iniziato o la data di uno spegnimento materiale. Il giudice precisa che gli ordini possono essere impugnati al Consiglio di Stato entro 15 giorni. Le azioni di annullamento rimangono in sospeso a Nantes.

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