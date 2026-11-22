Il Libano commemora la sua indipendenza con tributi previsti a Yarze, Rachaya e Beirut. Un’esplosione è stata segnalata a Zawtar al-Sharqiyah. I test annunciati a Qlayaat devono ancora essere confermati. A Antalya, il nuovo progetto COP31 richiama il consenso di Dubai senza fissare un calendario per i combustibili fossili. L’Iran annuncia restrizioni nell’erogazione di elettricità, il Perù aggiorna il bilancio del terremoto di Junín e la Virginia riporta una prima morte legata al morbillo quest’anno.

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Domenica 22 novembre 2026, ore 8 a Beirut. Il Libano commemora l’83º anniversario dell’indipendenza. Sono previsti omaggi a Yarzé, Rachaya e Beirut, dopo l’appello di Joseph Aoun al ritiro israeliano e al ritorno degli sfollati. Nel sud, l’agenzia di stampa nazionale libanese segnala un’esplosione e colpi di artiglieria. Ad Antalya, le delegazioni devono ancora pronunciarsi sulla decisione quadro della COP31.

Indipendenza: gli omaggi a Yarzé, Rachaya e Beirut

Le cerimonie ufficiali proseguono domenica. Il ministro della Difesa, Michel Menassa, dovrebbe deporre una corona alle 11:00 davanti al monumento all’emiro Fakhreddine, a Yarzé. Alle 11:30 la ministra dell’Ambiente Tamara Elzein è attesa alla cittadella di Rachaya. Alle 14:00 il ministro Kamal Shehadi dovrebbe deporre fiori davanti alla targa commemorativa di René Moawad, nel quartiere Zarif di Beirut.

La cittadella di Rachaya ricorda la detenzione dei dirigenti libanesi da parte delle autorità del mandato francese nel novembre 1943. La loro liberazione, il 22 novembre, fissò la data della festa nazionale. Le ultime truppe straniere lasciarono il paese tre anni dopo. A quest’altro episodio rimanda la stele di Nahr el-Kalb, davanti alla quale Joseph Aoun ha parlato sabato, prima dell’alzabandiera.

Il presidente libanese ha chiesto il ritiro israeliano, la fine degli attacchi e il ritorno degli abitanti sfollati dal sud. Ha ricordato che spetta unicamente allo Stato decidere sulla guerra e sulla pace. Il discorso non annuncia un calendario per il ritiro o il ritorno. La festa nazionale resta domenica 22 novembre; la chiusura delle amministrazioni, degli enti pubblici e dei comuni è prevista lunedì 23.

Il giorno precedente alcuni bambini del sud del Libano hanno issato la bandiera nel cortile del ministero dell’Informazione. Il ministero, che dice di aver organizzato quest’anno per la prima volta la cerimonia della festa nazionale nella propria sede, ha indicato che il gruppo di Barja ha concluso l’incontro con un dabké.

Sud del Libano: l’agenzia di stampa segnala un’esplosione a Zawtar el-Charqiyé

L’Agenzia nazionale d’informazione libanese (ANI) ha segnalato un’esplosione seguita da un incendio a Zawtar el-Charqiyé, nel distretto di Nabatiyé, attribuendola alle forze israeliane. Lo stesso dispaccio riferisce di colpi intermittenti di artiglieria nei pressi di Kfar Tebnit. È stato pubblicato sabato alle 23:21, ora di Beirut, senza precisare l’ora dei fatti né fornire un bilancio delle vittime. Le segnalazioni a Baraachit e nella piana di Marjayoun risalgono a poco prima, nella stessa serata.

I sindaci francofoni avviano una raccolta fondi per il Libano

L’Associazione internazionale dei sindaci francofoni ha avviato sabato la raccolta «Solidarité Liban», prevista fino al 31 dicembre. Gli enti locali libanesi dovranno definire e realizzare i progetti con il sostegno dell’associazione. Il Comune di Parigi partecipa all’iniziativa. Gli annunci di lancio non precisano né le somme già raccolte né gli eventuali esborsi.

Qlayaat: annunciati i test, nessun volo commerciale per ora

Il governo aveva annunciato dei test per domenica all’aeroporto René-Moawad di Qlayaat, nell’Akkar. Al momento della chiusura dell’edizione non era confermato che fossero stati effettuati. Il 14 dicembre resta la data indicata per l’avvio dei voli di linea. L’annuncio di un test non equivale né all’apertura delle prenotazioni né al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’attività commerciale.

Iran: Tavanir annuncia restrizioni nell’erogazione di elettricità

L’operatore pubblico Tavanir ha annunciato interruzioni programmate a partire da domenica. Ha citato difficoltà di approvvigionamento delle centrali e spiegato che intende salvaguardare l’equilibrio della rete. L’annuncio non consente ancora di stabilire la portata delle interruzioni effettivamente applicate.

COP31: ad Antalya si esamina un terzo progetto di decisione

Il progetto pubblicato dal segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima rinvia al consenso di Dubai, ma non nomina i combustibili fossili. Non fissa nuove scadenze per petrolio, gas e carbone. Mantiene l’obiettivo di portare l’elettricità al 35% del consumo finale mondiale di energia entro il 2035. Propone inoltre di triplicare entro il 2035 i finanziamenti all’adattamento, senza fissare la base di calcolo.

La presidenza turca vorrebbe sottoporre il progetto alle delegazioni tra le 10:00 e le 10:30 ad Antalya, ossia tra le 9:00 e le 9:30 a Beirut. La pubblicazione del documento non equivale alla sua adozione.

Ginevra: un mandato di lavoro sulle armi autonome

Gli Stati parti della Convenzione su alcune armi convenzionali hanno incaricato gli esperti di elaborare, nel 2027 e nel 2028, uno strumento per disciplinare le armi letali autonome. La presidenza svizzera ha annunciato sabato l’esito delle consultazioni. Il mandato non pregiudica la forma giuridica del futuro strumento né il suo carattere vincolante. Il Libano è parte della Convenzione dal 2017.

Perù: aggiornato il bilancio del terremoto di Junín

La protezione civile peruviana conta un morto e 15 feriti dopo il terremoto di magnitudo 6,7 che ha colpito venerdì sera. Il nuovo rapporto, aggiornato a sabato alle 22:10, ora del Perù, sostituisce il bilancio provvisorio di 16 feriti. Il decesso è stato registrato nel distretto di Huánuco. Le autorità contano 152 abitazioni inagibili e altre 170 danneggiate.

Stati Uniti: primo decesso associato al morbillo in Virginia nel 2026

Le autorità della Virginia hanno annunciato venerdì la morte di un bambino di età inferiore ai cinque anni, risultato positivo al morbillo. Non ne hanno reso noto lo stato vaccinale. Si tratta del primo decesso associato alla malattia nello Stato nel 2026; la Virginia ha registrato 220 casi da gennaio, secondo un conteggio distinto. Il totale nazionale era di 5.838 casi confermati al 19 novembre.

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