Il Comboios de Portugal prevede perturbazioni dal 23 al 27 novembre, con possibili effetti su 22 e 28. L’operatore ha pubblicato gli orari minimi di servizio di 24 e 25. Offre un rimborso completo o uno scambio gratuito su alcune categorie di biglietti, alle condizioni annunciate. I tavoli si distinguono tra linee ampie, treni regionali e alcuni servizi urbani. Controlla ogni viaggio e connessione nelle informazioni CP aggiornate prima della partenza.

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I piloti del sindacato portoghese SMAQ chiedono uno sciopero da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026. Comboios de Portugal (CP) prevede interruzioni sulla sua rete e avverte che possono anche toccare i treni domenica 22 e sabato 28. L’operatore ha pubblicato orari minimi di servizio per martedì 24 e mercoledì 25, e prevede il rimborso completo o lo scambio gratuito di alcuni biglietti.

I servizi minimi coprono 24 e 25 novembre

CP pubblica tabelle separate per le linee principali Alfa Pendular e Intercidades, treni regionali e interregionali, e diverse linee urbane a Lisbona e Porto. Questi elenchi specificano i numeri, le stazioni e le ore dei treni inseriti nel servizio minimo. Non si applicano ugualmente ai cinque giorni di sciopero. Sulle grandi linee e nella tabella regionale, la colonna di 24 non contiene sempre gli stessi treni di quello di 25.

Ad esempio, il treno 528 da Porto-Campanhã a Lisboa-Santa Apolónia, in programma alle 19.45, è su servizio minimo ogni due giorni. 126 lasciando Porto-Campanhã alle 17:40 appare solo nella colonna di 24. Nell’altra direzione, il treno 723 da Lisboa-Santa Apolónia a Braga, alle 19.30, è registrato ogni due giorni. Queste ore sono date in tempo locale dal Portogallo continentale.

Nell’agglomerato di Porto, le tavole coprono in particolare le linee di Marco, Guimarães e Braga. A Lisbona, le liste coprono gli assi Sintra e Azambuja, così come Cascais e Sado. Non si tratta di metropolitane. CP specifica che i servizi possono scorrere oltre a quelli elencati. L’assenza di un treno nelle tabelle quindi non permette di concludere che è stato cancellato.

Quali viaggiatori possono scambiare o essere rimborsati?

La misura annunciata dal CP si applica ai biglietti già acquistati presso i servizi Alfa Pendular, Intercidade, internazionali, interregionali o regionali per le gite in questione. Il passeggero può richiedere il rimborso completo o lo scambio gratuito a un altro treno della stessa classe e nella stessa classe. Il parere non presenta questa particolare misura applicabile a tutti i titoli urbani e abbonamenti.

Per i biglietti acquistati sul sito o sull’app CP, la sezione « As minhas viagens » consente di richiedere automaticamente il rimborso o lo scambio fino a 15 minuti prima della partenza del treno dalla stazione in cui il passeggero è a bordo. Al banco CP, l’applicazione può essere presentata prima o dopo la data del viaggio, fino a 10 giorni dopo la fine dello sciopero. CP offre anche un modulo di rimborso per ritardo o cancellazione, ma avverte che la risposta può richiedere più tempo.

Il riflesso giusto prima di partire

La comunicazione di cinque giorni non corrisponde alla chiusura della rete. Al contrario, il solito programma non garantisce che il treno funzionerà. Controllare il numero del treno, il giorno e la stazione di partenza in informazioni CP prima di partire. Per un percorso di collegamento, controllare ogni sezione separatamente, soprattutto se uno dei treni non appare negli orari minimi.

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