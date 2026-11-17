Un’indagine basata su più di 15 milioni di documenti mette in discussione i controlli della Deutsche Bank. I clienti a rischio, Russia e Jeffrey Epstein sono al centro delle rivelazioni. La banca invoca vecchi file e sette miliardi di euro investiti per rafforzare le procedure tra il 2019 e il 2025 inclusi.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un’indagine internazionale pubblicata il 17 novembre 2026, basata su oltre 15 milioni di file interni, mette al centro del dibattito i controlli della Deutsche Bank. Le rivelazioni riguardano il trattamento dei clienti a rischio, le attività russe e il rapporto con Jeffrey Epstein. La banca si oppone a queste accuse l’anzianità dei file e i 7 miliardi di euro investiti nei suoi meccanismi di controllo tra il 2019 e il 2025.

Il file « Inside Deutsche Bank » chiede una domanda specifica: cosa succede agli avvisi quando un cliente restituisce un sacco di soldi? Il consorzio di indagine descrive situazioni in cui i requisiti commerciali hanno indebolito l’applicazione delle regole interne. Questa lettura degli archivi è contestata dall’istituzione, che sostiene di essere cambiata profondamente. Nuove rivelazioni giornalistiche aggiungono alle vecchie e documentate sanzioni regolamentari; Solo loro non costituiscono nuove convinzioni.

E-mail, audit e decisioni interne

Il corpo ha coperto le attività della Banca fin dai primi anni 2010. Due whistleblower lo affidarono ai giornalisti Josy Joseph e Khadija Sharife, poi fu condiviso con più di 200 giornalisti da più di cinquanta editoriali. Il lavoro, coordinato dall’organizzazione sudafricana Barracuda, ha ricevuto il supporto tecnico dal Data and Research Center in Germania.

I file includono e-mail, indagini interne, registri delle riunioni e documenti di monitoraggio delle sanzioni. Essi permettono agli investigatori di conciliare avvertimenti e decisioni successive. Tuttavia, il consorzio sottolinea che non vi è alcuna prova di violazione in questi archivi: molti clienti citati nei documenti non sono oggetto di alcuna prova di attività illecita.

Epstein: una relazione accettata nonostante i rischi

L’indagine torna all’entrata in contatto con Jeffrey Epstein nel 2013 e al monitoraggio delle sue operazioni. Deutsche Bank riconosce al consorzio che avendo accettato come cliente ha costituito un errore. Si rammarica di questa relazione e ha collaborato con le autorità di vigilanza, i servizi investigativi e il Congresso degli Stati Uniti.

Il precedente normativo è stabilito indipendentemente dalla nuova perdita. Nel suo accordo di luglio 2020 con la banca, il New York State Financial Services Department ha dettagliato le carenze del follow-up di Epstein. In particolare, ha rilevato che le condizioni imposte da un comitato di rischio reputazionale non erano state adeguatamente comunicate alle squadre interessate. I movimenti sono stati così apprezzati in relazione alle abitudini del cliente piuttosto che ai rischi particolari associati al suo profilo.

Questo caso illustra una debolezza concreta: la classificazione di un cliente ad alto rischio non protegge l’istituzione se non cambia le domande poste, gli audit eseguiti o le decisioni operative. Una procedura può esistere su carta e rimanere inefficace quando non riesce a raggiungere coloro che effettuano o monitorano le transazioni.

Russia, un mercato che domande arbitrali bancari

Gli autori di Inside Deutsche Bank descrivono anche tensioni persistenti intorno alle attività russe. Essi ritengono che il desiderio di mantenere relazioni lucrative ha in diverse occasioni preso la precedenza sulle preoccupazioni dei team di conformità. Queste valutazioni riguardano periodi e operazioni separate, che dovrebbero essere esaminate separatamente piuttosto che unite in un unico onere.

Nel gennaio 2017, il regolatore finanziario di New York aveva già imposto una multa di 425 milioni di dollari alla Deutsche Bank per una transazione « mirror ». Secondo i suoi risultati, circa $10 miliardi erano stati trasferiti dalla Russia attraverso acquisti e vendite di azioni coordinate tra diverse sedi del gruppo.

Il meccanismo consisteva nell’acquisto di rubli russi a Mosca e poi nella vendita degli stessi titoli, per le stesse quantità e prezzi, attraverso una controparte collegata attraverso Londra. Il venditore, spesso situato in una giurisdizione offshore, è stato pagato in dollari. Il regolatore ha notato la mancanza di giustificazione economica legittima e gravi lacune nella conoscenza del cliente. Ha anche imposto un revisore indipendente e misure correttive.

La nuova sfida è misurare ciò che è cambiato dopo queste sanzioni. Gli archivi possono informare le pratiche di alcune squadre e la resistenza alle riforme. Tuttavia, stabilire una responsabilità aggiuntiva implica l’identificazione di nuovi fatti, le loro date e gli obblighi applicabili, senza presentare l’ammenda 2017 come decisione presa oggi.

Reti rilevate dopo il trasferimento dei fondi

Tra i nuovi casi descritti, il consorzio cita un’indagine interna del 2019 su una presunta rete di riciclaggio di denaro che collega le aziende a Cipro, Regno Unito, Hong Kong e Ucraina. Gli investigatori affermano che i segnali frammentari sono stati rilevati, ma che la loro riconciliazione ha richiesto circa tre anni. Deutsche Bank ha risposto che ha esaminato attività insolite, fatto le relazioni richieste e cooperato con le autorità.

Un’altra recensione interna, chiamata Project Cali, ha coinvolto i pagamenti relativi al settore dell’intrattenimento per adulti per le donne in Colombia. Secondo l’indagine, la banca alla fine ha depositato 230 dichiarazioni sospette e ha vietato i pagamenti dalle società interessate. L’istituzione presenta questa revisione storica come fonte di correzioni mirate e una più ampia revisione dei rischi della sua banca corrispondente. Una dichiarazione di sospetto richiede indagini; non costituisce una constatazione giudiziaria del riciclaggio di denaro.

Quando il reclutamento serve relazioni commerciali

La governance non è limitata al monitoraggio dei trasferimenti. Un altro precedente riguarda il reclutamento di parenti di funzionari pubblici stranieri. Nel mese di agosto 2019, la Commissione per le valute e gli scambi degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di oltre 16 milioni di dollari con Deutsche Bank su questo argomento.

Secondo i risultati del regolatore, i dipendenti avevano reclutato parenti di funzionari in Asia-Pacifico e Russia per ottenere o mantenere il business e altri benefici. Questi candidati erano al di fuori del normale processo di selezione. L’accordo, concluso senza riconoscimento o contestazione dei risultati, riguardava i registri contabili e i controlli interni. L’ESA aveva tenuto conto delle correzioni effettuate e della cooperazione della banca.

Il problema economico è quello di un vantaggio privato concesso per facilitare una relazione commerciale. L’assunzione, il credito o il beneficio finanziario possono quindi diventare gli strumenti della stessa dipendenza commerciale. È proprio per evitare tali conflitti che le squadre di controllo devono avere un’autorità indipendente da quelle la cui remunerazione dipende dal reddito generato.

Deutsche Bank sostiene 7 miliardi di euro in correzioni

Nella sua dichiarazione del 17 novembre, la Deutsche Bank afferma che i casi citati per tornare indietro diversi anni, a volte quasi due decenni. Ha indicato che li aveva recensiti, dove rilevante, e ha lavorato con i regolatori. Essa sostiene una trasformazione sotto la direzione della cucitura cristiana e ammonta a 7 miliardi di euro il suo investimento diretto nei sistemi di controllo tra il 2019 e il 2025.

La banca evidenzia anche un cambiamento nella gestione dei rischi e nella cultura interna. Sulla sicurezza informatica, ha detto di non aver trovato alcuna prova di compromesso del suo ambiente attuale o di accesso ai dati dell’account, identificativi di login o dati di pagamento dopo aver testato con una società specializzata. Questa dichiarazione riguarda la sicurezza attuale; Non sfida in sé il contenuto di ogni record storico.

Il costo del monitoraggio è misurato prima della sanzione

Le spese annunciate dalla Deutsche Bank sono uno sforzo misurabile, ma la loro efficacia dipende dai loro risultati: capacità di conciliare operazioni, trattare con avvisi e interrompere una relazione quando il rischio diventa eccessivo. Per una grande banca internazionale, il controllo non può essere ridotto a una successione di documenti raccolti quando un conto è aperto.

I precedenti regolamentari mostrano il perché. Le informazioni possono essere disponibili in un servizio senza modificare il comportamento di un altro. Un avviso può essere chiuso senza comprendere la rete di transazione. L’indipendenza del controllo viene poi giudicata quando la sua conclusione richiede una rinuncia al reddito. Le rivelazioni del 17 novembre hanno messo in primo piano questa capacità di rifiuto, di fronte a una banca che assicura che abbia girato la pagina.

Archivio illustrazione: Deutsche Bank quartier generale a Francoforte, 1 aprile 2014. Foto: Kiefer. /Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 2.0. Composizione e titolazione Libnanews, sotto la stessa licenza.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews