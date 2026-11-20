Qawarma è una carne candita, ma anche un ingrediente che collega diversi piatti della cucina libanese. Nel Bekaa occidentale e il Chouf, entra in una tabula invernale con bulgur e ceci. Altrove, accompagna uova, kishk o hummus. Le pratiche documentate mostrano la diversità dei suoi usi e il ruolo dei circuiti famigliari mouneh. Una collezione accademica americana illustra anche la sua trasmissione al di fuori del Libano, senza imporre una singola ricetta o una certa origine.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Qawarma non è un vaso di carne candita. In cucina libanese, questa preparazione accompagna le uova così come l’humus, il kishk o alcune varianti di piatti di montagna. Carne, di solito agnello, cotto in grasso animale.

Scrive anche awarma o kawarma, il suo nome attraversa diversi repertorio culinari. Per capire il suo posto in Libano, gli esempi di Western Bekaa e Chouf stanno particolarmente dicendo: mostrano come un approvvigionamento invernale entri in cereali, legumi e ricette caseari.

Il qawarma, una disposizione prima di essere una guarnizione

Il qawarma appartiene al moonh, tutte le disposizioni fatte per i mesi seguenti. Prima della generalizzazione del frigorifero, le cucine di montagna hanno dovuto affrontare il viaggio invernale e difficile. Trasformare il cibo ha ridotto la dipendenza da prodotti freschi.

Il qawarma segue questa logica. La carne potrebbe essere tagliata o tagliata a pezzi. I contenitori di terra appartengono alla memoria di questa preparazione, mentre i vasi di vetro appaiono nelle sue presentazioni contemporanee. Questi elementi descrivono una pratica del patrimonio, non un metodo di conservazione da riprodurre senza cautela.

Non vi è data specifica di nascita o villaggio nei documenti consultati a cui la sua invenzione è attribuita. La presenza di qawarma in diverse regioni rende anche impossibile definire una singola ricetta. Le proporzioni, la scelta di carne e usi culinari differiscono secondo i preparativi.

Tabellone invernale in Bekaa e Chouf

Uno dei migliori usi documentati sorprende chi associa solo taboulé al prezzemolo e al pomodoro. Nel Bekaa occidentale e nel Chouf, una versione invernale riunisce grandi bulgur, ceci, cipolle e qawarma. Serve caldo con foglie di cavolo cotte.

La Food Heritage Foundation descrive questa preparazione come risposta alla stagione in cui le verdure a tabù estive sono meno disponibili. La menta secca porta l’aroma vegetale. Bugour e ceci formano la base, mentre qawarma introduce la componente della carne.

Dal yogurt alle uova, diversi percorsi al tavolo

Chouf offre un altro esempio con alcuni preparati yogurt kebbe. qawarma può essere aggiunto per arricchire il piatto. Non deve essere confuso con la carne incorporata nella miscela di bulgur che forma i pellets: interviene qui nell’accompagnamento.

Le uova in qawarma, spesso denominate awarma alloro, sono un’associazione più diretta. La carne di condimento si unisce alle uova nella preparazione. Altri usi si integrano con kishk o lo posizionano sul hummus. La stessa riserva può partecipare a diversi pasti, con basi molto diverse.

Questa diversità spiega perché descrivere qawarma solo come un può essere incompleto. Il suo interesse culinario è anche quello che trasforma intorno a lui: uova, una purè di ceci, un piatto di cereali o una preparazione di yogurt. Sono queste associazioni che circolano la tradizione da una cucina all’altra.

Una tradizione che viaggia anche fuori dal Libano

Un esempio contemporaneo appare nella raccolta collettiva 2026 presso il Dashew Center presso l’Università della California di Los Angeles. Tra i contributi della sua comunità internazionale c’è l’awarma presentata da Mark Muawad per il Libano.

La ricetta descrive una carne candita guarnita depositata sui ceci schiacciati. Usa il manzo, che ci ricorda che non tutte le versioni contemporanee si affidano all’agnello. Il documento presenta i contributi degli studenti, visitando ricercatori e personale nell’ambito della Settimana Internazionale dell’Istruzione.

Questo caso non misura la diffusione del piatto in tutta la diaspora. Essa mostra, più modestamente, come la preparazione familiare può avvenire in uno scambio accademico. La ricetta trasmette un uso concreto, senza richiedere al lettore di conoscere già tutta la luna libanese.

Il patrimonio passa anche attraverso la fornitura

La trasmissione non riguarda solo i gesti da cucina. Le interviste a Beirutins presentate dalla Food Heritage Foundation evidenziano il ruolo dei produttori, dei parenti e dei mercati nell’acquisto del moonh. Sapere dove cercare un prodotto e quale stagione ottenere fa parte di questa conoscenza.

Queste osservazioni non rappresentano tutte le famiglie libanesi. Tuttavia, gettano luce sul legame tra la città e la campagna: alcune famiglie acquistano le disposizioni già preparate, altri acquistano gli ingredienti prima che vengano elaborati. Il prezzo, la fiducia e il tempo disponibili contano tanto quanto l’allegato ad una ricetta.

Mooneh non è quindi una tradizione senza vincoli materiali. Preparare, acquistare e trasportare gli ingredienti mobilitare le risorse. Le storie di patrimonio non sono sufficienti per stabilire il costo attuale di una pentola di qawarma o la sua accessibilità a tutte le famiglie.

Al tavolo, tuttavia, questa preparazione continua a cambiare forma secondo il suo accompagnamento. Nel taboulé d’inverno, si unisce al bulgur e ai ceci. Sul hummus, diventa una guarnizione. Con le uova, compone un altro pasto: tanti modi documentati per far vivere un ingrediente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews