Dal 1949, UNTSO ha avuto un gruppo di osservatori in Libano. I documenti delle Nazioni Unite mostrano perché il ritiro della forza non pone fine a questo mandato, ma richiede la riorganizzazione del supporto materiale fornito a questi osservatori. Nessun trasferimento del mandato di UNIFIL è deciso.

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L’UNIFIL cesserà le operazioni il 31 dicembre 2026. Ma non tutti gli osservatori delle Nazioni Unite nel Libano meridionale sono coperti da questa forza. Un gruppo disarmato appartiene all’UNTSO, una missione più antica e separata. I documenti di bilancio delle Nazioni Unite hanno fatto luce su una questione concreta di transizione: come possiamo continuare il suo lavoro senza il sostegno che UNIFIL fornisce oggi?

Dopo le consultazioni del 19 novembre sulla risoluzione 1701, la presidenza lettone del Consiglio di sicurezza ha riaffermato il suo sostegno all’UNIFIL. Invita le parti a proteggere il personale delle Nazioni Unite e a rispettare la libertà di movimento della missione. Questa dichiarazione alla stampa non decide su un’estensione o una missione di successione. Tuttavia, viene in un momento in cui le Nazioni Unite devono prepararsi per la partenza della forza e organizzare la continuità di altre attività.

Osservatori che erano lì prima dell’UNIFIL

La United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) risale al 1948. Il Gruppo Osservatore in Libano, uno dei suoi componenti, è presente in Libano dal 1949. UNIFIL è stata fondata nel 1978. Gli osservatori quindi riferiscono ad una missione la cui esistenza non deriva dal mandato della forza intermedia.

Nella sua pagina operativa, UNIFIL indica che il gruppo sta assistendo nel Sud. UNTSO spiega anche che i suoi osservatori si incontrano con funzionari locali e rappresentanti della comunità. Questo lavoro fa parte dell’osservazione e del collegamento. Non dà loro tutte le responsabilità che il Consiglio di Sicurezza ha affidato all’UNIFIL.

La parola « osservatore » può essere confusa. Il gruppo già presente appartiene all’UNTSO. I gruppi di osservatori citati nei tre scenari inviati al Consiglio nel mese di giugno sono ipotetici per il futuro. Essi non costituiscono un annuncio di rinforzo per il gruppo esistente o il trasferimento ad esso del mandato che termina.

Un mandato separato, servizi condivisi

La separazione dei mandati non significa che entrambe le organizzazioni operano senza alcun collegamento materiale. La documentazione di bilancio UNIFIL per il 2026-2027 descrive il supporto fornito al Gruppo Osservatore in Libano. In particolare, cita i servizi di comunicazione. Si tratta di un esempio concreto del supporto quotidiano fornito a una squadra che fa parte di un’altra missione.

Nella sua lettera al Consiglio di Sicurezza del 1o giugno, il Segretario Generale ha chiesto di tenere conto della necessaria protezione e logistica dell’unità dopo la chiusura dell’UNIFIL. Secondo questo documento, qualsiasi organizzazione futura dovrà fare altre modalità per eseguire queste funzioni o trovare equivalente. Questo passaggio è distinto dalle proposte sulla dimensione e il mandato di una possibile nuova presenza internazionale.

Il Comitato consultivo delle Nazioni Unite per le questioni amministrative e di bilancio ricorda questo punto nella sua relazione sul bilancio per il 2027. Ha detto che l’UNTSO ha continuato ad esercitare il suo mandato in Libano, ma che la partenza dell’UNIFIL dovrebbe cambiare le condizioni di lavoro dei suoi osservatori nel sud. Il Comitato ha ricordato in particolare l’adattamento delle risorse e delle infrastrutture esistenti. Non presenta un dispositivo di sostituzione già fermato.

Quali osservatori possono conservare e cosa non sostituiscono

Il Consiglio di sicurezza e il segretariato hanno quindi due domande. Il primo è quello di mantenere le risorse necessarie per un gruppo che già esiste. Il secondo è decidere, se del caso, sulle funzioni da affidare ad un’altra presenza internazionale per sostenere l’attuazione della risoluzione 1701. Rispondere al primo non fornisce, di per sé, una risposta al secondo.

Questa differenza conta per le persone del Sud. Mantenere un interlocutore internazionale non è sufficiente a mantenere tutti i servizi associati a UNIFIL. Il collegamento, il sostegno umanitario e la protezione dei civili non comportano gli stessi mezzi o autorizzazioni. Durante il ritiro, la risoluzione 2790 lascia UNIFIL con determinate funzioni, all’interno delle sue capacità; non li trasferisce automaticamente all’UNTSO.

A partire dal 20 novembre, i documenti pubblici distinguono così tra una continuità di mandato e una transizione che resta da organizzare. Il gruppo di osservatori non è né una nuova missione né un UNIFIL più piccolo. Le decisioni future dovranno mostrare come continuerà a lavorare e quali altre funzioni o non beneficeranno di un mandato separato.

Foto: UNIFIL contingent in At Tiri, 14 luglio 2009, Archivio Libnanews. Non rappresenta osservatori UNTSO. © Libnanews.com.

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