A Duma, nella Cisgiordania occupata, una relazione di Haaretz segue ex funzionari israeliani che accompagnavano gli agricoltori palestinesi. In ottobre, il raduno si fermò bruscamente e due militanti israeliani furono arrestati. Haaretz ha trasmesso un video il 19 novembre. Non indica un nuovo intervento o un accesso sostenibile.

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Nella Cisgiordania occupata, ex funzionari dell’esercito israeliano e dell’intelligence si uniscono a volontari che accompagnano gli agricoltori palestinesi. Un rapporto diHaaretzracconta quello che è successo in ottobre a Duma, vicino a Nablus: un incontro interrotto e due militanti israeliani arrestati. Il video pubblicato il 19 novembre dal giornale guarda indietro il ruolo di questi anziani dell’esercito, Shin Bet e Mossad.

Erano alti funzionari dell’IDF, Shin Bet e Mossad che votarono la loro vita alla sicurezza di Israele. Oggi sono attivisti che proteggono i palestinesi nella Cisgiordania dalle truppe e dai colonipic.twitter.com/F9qWXgP3Fu — Haaretz.com (@haaretzcom)19 novembre 2026 Video di Noa Limone e Tal Elkayam, pubblicato da Haaretz il 19 novembre 2026.

Guarda il video originale di Haaretz su X.

In Duma, scegliere non finisce

Nel suo rapporto del 6 novembre, il giornalista Noa Limone segue un gruppo che è venuto ad aiutare con il raccolto. A Burin, dove intendeva lavorare per primo, l’accesso al villaggio è stato chiuso. A Duma, una famiglia accetta di andare al suo oliveto con i volontari. La presenza del gruppo gli permette di iniziare la raccolta, ma il raduno si ferma dopo l’arrivo dei coloni, secondo la storia diHaaretzSolo olive da alcuni alberi potrebbero essere raccolte quel giorno, nella trama dove era il giornalista.

Il giornale riferisce che la polizia israeliana sta chiamando due escort, tra cui il generale del brigadiere in pensione Joel Feldschuh. Il giornale afferma che sono rilasciati lo stesso giorno in condizioni. Il loro arresto non vale la pena. Il video annunciato il 19 novembre, accreditato daHaaretza Noa Limone e Tal Elkayam, non stabilire che una nuova uscita ha avuto luogo quel giorno.

Anziani dell’esercito, ma non una missione militare

Il rapporto attribuiva l’iniziativa a Eyal Ben-Reuven, ex generale dell’esercito israeliano. Conta secondoHaaretzex ufficiali e ex alti funzionari di Shin Bet, responsabile della sicurezza interna, e Mossad, servizio di intelligence estera. Questi percorsi descrivono la composizione del gruppo, non la lista delle persone presenti in Duma quel giorno. I partecipanti non sono inviati dalle istituzioni dove hanno servito.

Questi ex leader si uniscono agli attivisti già presenti nelle comunità palestinesi. Ben-Reuven spiega nella relazione che vuole aiutare gli agricoltori, sostenere i volontari di lunga data e rendere più visibile la situazione in Israele. Il prestigio che alcuni derivano dalle loro precedenti funzioni ha contribuito a richiamare l’attenzione sull’inchiesta di Feldschuh. Nel campo, non era sufficiente permettere alla famiglia di completare la sua raccolta.

I volontari non possono garantire l’accesso alla terra

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha individuato 410 attacchi di coloni legati alla raccolta delle olive dal 1° gennaio al 31 dicembreesettembre e 9 novembre in Cisgiordania. Nella sua relazione del 13 novembre, ha anche identificato cancellazioni e posticipazioni di accesso alla terra agricola, così come giorni limitati di raccolta. Gli aiuti dei partner umanitari stanno raggiungendo solo un numero limitato di agricoltori nella maggior parte delle località, anche se questi partner forniscono attrezzature o accompagnano le mietitrici.

L’esercito israeliano ha affermato il 27 ottobre che la stragrande maggioranza delle riunioni coordinate che ha protetto sono state condotte senza incidenti insoliti. Questa dichiarazione riguardava queste operazioni, non tutti i pacchi a cui gli agricoltori cercavano di accedere. Non ha risposto specificamente al caso di Duma. Cosa descriveHaaretzla differenza è che essere in grado di iniziare a raccogliere con i volontari non significa essere in grado di rimanere, o tornare il giorno successivo.

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