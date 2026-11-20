Dominique de Villepin ha annunciato la sua candidatura venerdì a Parigi, due giorni dopo la presentazione del primo opuscolo di Édouard Philippe. Sul disavanzo, i due primi ministri hanno obiettivi separati e non si affidano alle stesse regole di bilancio. A sinistra, Marine Tondelier ha aperto la discussione intorno a Jean-Luc Mélenchon, ma due consultazioni sono ancora in programma per dicembre. Due record di indagine aiutano a identificare ciò che è stato misurato prima di questi annunci.

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Dominique de Villepin ha dichiarato la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2027 venerdì 20 novembre a Parigi. Due giorni prima, Édouard Philippe aveva messo insieme le sue proposte in un primo libretto. A sinistra, l’apertura di Marine Tondelier ad una coalizione intorno a Jean-Luc Mélenchon deve ancora essere sottoposta agli attivisti. La settimana dal 14 al 20 novembre ha quindi specificato scelte di programma e linee di negoziazione, ma non l’elenco di applicazioni o alleanze.

Dominique de Villepin ha aggiunto una terza candidatura da Matignon a quella di Édouard Philippe e Gabriel Attal quando si è dichiarato alla Maison de l’Amérique Latine. Il sito del suo movimento, La France Humaniste, conferma la sua decisione e pubblica un progetto in 258 proposte. Il nuovo fatto non è che l’ex primo ministro abbia cominciato a difendere le idee. È perché ora li indossa nel suo nome nella campagna, mentre molti dei suoi concorrenti sono ancora alla ricerca della formula di rally che permetterebbe loro di correre nel primo turno.

Presidente 2027: due modi per inquadrare il bilancio

Villepin vuole incorporare un percorso di deficit di cinque anni in una legge organica. Il bilancio annuale dovrebbe rispettarlo. Tuttavia, il suo progetto prevede una deroga alla maggioranza dei tre quarti. Esso fissa il disavanzo al 2,9% del PIL nel 2031 e assume un’ipotesi di crescita dello 0,8% nei primi anni. Queste sono le cifre del programma, non una proiezione indipendente. Il testo propone inoltre di ristabilire una tassa di ricchezza vicina alla scala 2016 e di riformare le proprietà, con un’esenzione fino a 1 milione di euro in linea diretta e una tassa più progressiva oltre.

Philippe avrebbe scelto un altro strumento. Nel primo volume del suo programma, presentato il 18 novembre, propone di includere una regola di bilancio nella Costituzione per referendum. Esso mira ad un deficit inferiore al 2,5% del PIL alla fine del quinquennium senza creare una nuova tassa. Il suo team ha concentrato la metà degli sforzi per la spesa sociale, un quarto per il governo e le comunità e un quarto per la crescita e l’occupazione. Quest’ultima posizione non costituisce un risparmio già acquisito: dipende dall’attività che il programma spera di generare.

Il punto di partenza è misurabile. Il disavanzo pubblico generale era del 5,1% del PIL nel 2025, secondo i conti INSEE pubblicati in maggio. Entrambi i candidati promettono di ridurlo, ma non propongono le stesse risorse o regole per raggiungerlo. La scelta di una legge organica o di una revisione costituzionale cambia anche la procedura: il voto presidenziale non farebbe automaticamente una delle due regole applicabili.

Il confronto è incluso anche nelle spese. Philippe propone di aumentare gradualmente l’età pensionabile a 65 anni e il periodo di contributo a 45 anni. Manterrebbe le partenze anticipate, in particolare per le lunghe carriere. All’altra estremità della vita, vuole creare un’indennità dal primo bambino, fino a 350 euro mensili per le famiglie più modeste e degressive con reddito. Questo importo non è quindi un pacchetto uniforme. La prima pubblicazione di un opuscolo completo fornisce un quadro comune per tali misure; Il 18 novembre la riforma della pensione non fa un annuncio del tutto nuovo.

A sinistra, due consultazioni prima di qualsiasi decisione

Il 18 novembre, Marine Tondelier propose di considerare una coalizione intorno a Jean-Luc Mélenchon. Ha fatto domande specifiche: quale programma comune, quale meccanismo di campagna, quale composizione del governo e quale accordo ha avuto il legislatore? Non ha annunciato che i Verdi stavano rinunciando alla loro nomina. La decisione interna è ancora da consultare dal 10 al 13 dicembre. Nel frattempo, Yannick Jadot ha annunciato il 19 novembre che stava lasciando il movimento. È una partenza annunciata da un manager, non il risultato di un voto dei membri.

In una nota pubblicata il 19 novembre, Clémentine Autain difese personalmente una chiamata a votare per Mélenchon. In particolare, ha chiesto un compromesso programmatico, il rispetto del pluralismo e l’accordo sulle circoscrizioni legislative. Il suo movimento, L La sua decisione non è legata al calendario ecologico. Anche se le due formazioni avevano lo stesso nome, il loro voto da solo non risolverebbe la distribuzione di documenti di nomina o disaccordi di programma.

Nel centro, Gabriel Attal ha menzionato giovedì 19 novembre una prima o una coalizione per evitare la dispersione delle candidature. Nulla in questa dichiarazione stabilisce un organo elettorale, una data o il perimetro di una scheda elettorale comune. L’applicazione Villepin e il opuscolo Philippe rendono la discussione più concreta: un possibile riavvicinamento dovrebbe riguardare anche le proposte che ciascuno accetterebbe di modificare.

Quali sondaggi misurano prima dell’annuncio di Villepin

Per verificare gli scenari vengono utilizzati due avvisi depositati presso il Survey Board. Elabe intervistato online dal 12 al 13 novembre 1.500 adulti dalla Francia metropolitana, tra cui 1.391 registrati. Il campione è costruito da quote. Nelle due configurazioni che includono Villepin e Marine Le Pen, il primo ottiene il 2,5% con Philippe sulla lista e il 3% con Attal invece di Philippe. La penna è il 33% in entrambe le configurazioni. Le basi espresse sono rispettivamente 1.050 e 1.028 persone. L’avviso indica un margine di errore tra 1,1 e 3,5 punti a seconda del risultato e della forza utile.

YouGov ha intervistato online dal 12 al 17 novembre un pannello ponderato di 1.030 adulti in Francia, di cui 952 registrati. Nel suo scenario tra cui Philippe, Attal, Villepin, David Lisnard e Teddy Riner, tra gli elettori decisi, Villepin è al 2%, Le Pen al 32% e Mélenchon al 17%. La base ponderata è di 661 persone (722 prima della ponderazione). Il foglio illustra i margini da 1.4 a 3.1 punti per i risultati globali e i margini più ampi sulla base ridotta. Le liste di nomi e metodi differiscono. La differenza tra il 2% e il 2,5% non indica alcun aumento o diminuzione. Soprattutto, i due settori precedono la dichiarazione del 20 novembre: nessuno ne misura l’effetto.

Il prossimo test: accordi e funzionari eletti

Il primo turno è previsto per il 18 aprile 2027, il secondo il 2 maggio, con un voto il giorno prima in alcuni territori. Per essere incluso nella scheda elettorale, un candidato deve ottenere almeno 500 candidature. Essi devono provenire da almeno 30 dipartimenti o comunità d’oltremare, senza più di un decimo dei firmatari provenienti da un unico territorio. Il Consiglio costituzionale elabora l’elenco ufficiale. Una promessa di sponsorizzazione annunciata a novembre non è valida.

Il Congresso dei Sindaci, dal 24 al 26 novembre a Parigi, offre la prossima riunione nazionale con rappresentanti eletti locali. Il suo programma comprende finanza e spazio di manovra per i comuni: non sarà un voto di sponsorizzazione o un primario. Nel mese di dicembre, le consultazioni dei Verdi e dei Verdi daranno un primo risultato verificabile sulla sinistra. In questa fase, queste scadenze sono più precise dei contorni della coalizione.

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