Un caregiver morì quando gli scontri colpirono il centro sanitario di Niono in Mali il 21 novembre. Médecins sans frontières afferma che l’assistenza intensiva è fuori servizio e 26 feriti sono stati presi cura di. Il centro continua a trattare i pazienti in alcuni servizi.

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Un caregiver è stato ucciso il 21 novembre a Niono, nel centro del Mali, quando gli scontri hanno colpito il centro sanitario di riferimento. In una dichiarazione rilasciata lunedì 23 novembre, Médecins sans frontières afferma che l’ICU non funziona più. Tuttavia, il resto della struttura non si chiude: i pazienti continuano a ricevere cure.

In Niono, terapia intensiva fuori servizio

MSF lavora in questa istituzione con i team del Ministero della Salute Malian. Secondo l’organizzazione, altri due assistenti, due accompagnatori e un bambino sotto i cinque anni di età sono stati feriti all’interno del centro. MSF non specifica il datore di lavoro del membro del personale medico che è morto.

Le squadre della ONG e del Ministero hanno trattato 26 feriti nonostante i danni. Questa cifra corrisponde alle persone in cura: il comunicato stampa non si aggiunge al bilancio di coloro che sono feriti nello stabilimento. Un paziente che si e’ ripreso dall’intervento e’ stato gravemente ferito. Dopo la stabilizzazione, è stato trasferito all’Ospedale Regionale Ségou.

Il danno fa parte del centro inutilizzabile. Oltre alla perdita di cure intensive, MSF segnala danni in altri servizi e sul sistema di stoccaggio dell’acqua. L’organizzazione non fornisce una data per la reintroduzione dell’unità in servizio o un saldo di costo della diminuzione della capacità dell’intero centro.

Tre bambini trattati dopo un incidente separato

Lo stesso giorno, le squadre MSF a Niafunké, nel nord del paese, trattarono tre bambini di età compresa tra 7 e 11 anni. L’organizzazione riporta che sono stati feriti in un attacco nel villaggio di Arabbe. Questo episodio è diverso dagli scontri Niono.

Nella sua dichiarazione, MSF ha chiesto la protezione delle strutture sanitarie, dei loro team e dei pazienti. L’organizzazione non attribuisce il danno ad un attore specifico nel centro di Niono e non decide sulla natura intenzionale del danno all’edificio.

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