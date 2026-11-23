L’avvocato Mostafa Nili sostiene che la sentenza di assalto contro il cantante iraniano Parastoo Ahmadi e quattro membri della squadra è stata applicata il 23 novembre a Qom. Segue un concerto trasmesso online nel dicembre 2024, durante il quale il cantante cantò senza il velo obbligatorio.

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La frase di frusta pronunciata contro il cantante iraniano Parastoo Ahmadi e quattro persone che hanno partecipato alla produzione del suo concerto è stata applicata lunedì 23 novembre a Qom, ha annunciato l’avvocato Mostafa Nili. Ha riferito che ciascuno ha ricevuto 74 ciglia. Il concerto, trasmesso online nel dicembre 2024, aveva portato a cause dopo il cantante s.

Una frase già tramandata e sostenuta in appello

Lo sviluppo del 23 novembre riguarda l’applicazione della frase, non un nuovo giudizio. Secondo il Centre for Human Rights in Iran, nel giugno del 2026 il Tribunale penale del Qom condannò il cantante e otto membri della squadra di produzione o musicisti. La Corte di Appello ha confermato le sentenze alla fine di settembre. Il Centro ha inoltre segnalato due anni di divieto per i viaggi all’estero e le attività artistiche.

La storia di Mostafa Nili copre cinque persone. Non è chiaro se la punizione corporale sia stata applicata anche alle altre quattro persone condannate. Lunedì non è stata trovata alcuna conferma pubblica dell’esecuzione di queste sentenze da parte dell’autorità giudiziaria.

Un concerto online in tribunale

Nel suo dossier di ottobre sull’accusa di artisti in Iran, il Centro ricorda che il concerto era stato registrato al caravanserail di Deir Gachin, in provincia di Qom, senza un pubblico in loco. La trasmissione online è stata seguita dall’arresto temporaneo del cantante e di diversi musicisti. Il procedimento ha coinvolto non solo l’interprete ma anche coloro che hanno partecipato alla produzione del concerto.

L’organizzazione per i diritti umani Hana ha condannato lunedì il furto, che ritiene contrario al divieto di trattamento crudele, disumano o degradante nell’articolo 7 dell’Alleanza internazionale sui diritti civili e politici. La sua dichiarazione si basa sulle dichiarazioni dell’avvocato riguardo all’applicazione della sentenza.

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