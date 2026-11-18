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Questo giorno nella storia del Libano.Il 18 novembre 1943, la Mount Lebanon Society of Fall River, Massachusetts, portò la causa dell’indipendenza libanese prima del Senato americano durante la crisi Rachaya.

Un telegramma del Massachusetts

Il documento appare a pagina 9665 delRecord congressuale, nel verbale della seduta del 18 novembre. Il senatore David I. Walsh ha presentato il messaggio del presidente della Mount Lebanon Society. Il telegramma è riferito al Comitato per le relazioni esterne e la sua impressione è ordinata. Questa non è né una risoluzione approvata dal Senato né una decisione politica estera.

Datato anche 18 novembre, il telegramma è firmato Farris Nassif Jr., presidente dell’associazione. Si presenta come un’organizzazione fondata a Fall River nel 1911 da cittadini americani di origine libanese per sostenere l’indipendenza del Libano. Insieme al suo gruppo ausiliario, ha fatto appello al presidente Franklin D. Roosevelt e al segretario di Stato Cordell Hull.

Crisi Rachaya, vista dall’altra banca

In Libano, il confronto riguarda l’esercizio effettivo della sovranità. Dopo le elezioni del 1943, Béchara el-Khoury divenne presidente e Riad el-Solh formò il governo. Il Parlamento modifica le disposizioni costituzionali relative al mandato francese. Le autorità francesi rispondono arrestando il presidente, il capo del governo e altri funzionari, trasferiti alla cittadella di Rachaya.

Le manifestazioni che iniziano l’11 novembre si svolgono in diverse città. A Bchamoun, Habib Abu Shahla e Majid Arslane, accompagnati dal Presidente della Camera Sabri Hamadé, organizzano la continuità del potere libanese al di fuori del controllo proxy. Il 18 novembre, la crisi non è finita: l’appello di Fall River è venuto durante la detenzione, quattro giorni prima del rilascio dei responsabili il 22 novembre, la data di Independence Day.

Evocare le promesse degli Alleati

L’appello si basa sulla Carta Atlantica. Pubblicata il 14 agosto 1941 da Roosevelt e Winston Churchill, questa dichiarazione include il diritto dei popoli di scegliere la loro forma di governo e il ripristino dei diritti sovrani da cui sono stati fortemente privati.

Il riavvicinamento è politicamente preciso: i cittadini statunitensi di origine libanese cercano il proprio governo a nome dei principi proclamati dagli Alleati. Essi pongono così una crisi del mandato francese nel dibattito sull’ordine internazionale da costruire dopo la guerra. L’argomento non si basa su un particolare favore concesso al Libano, ma sull’applicazione di un principio generale.

Liberare le persone, ripristinare le istituzioni

La distinzione tra liberazione individuale e restauro politico si riflette anche negli scambi diplomatici americani. Il 20 novembre Hull ha chiesto all’ambasciatore statunitense a Londra, John G. Winant, di chiarire immediatamente la posizione britannica. Si tratta di una soluzione che non avrebbe ripristinato il governo elettivo e il parlamento libanese.

Il Segretario di Stato ricorda l’assicurazione ricevuta dall’ambasciata britannica che i detenuti devono essere rilasciati come presidenti e ministri, non come individui. In un altro telegramma datato lo stesso giorno, Washington afferma che ha chiesto al Comitato di Liberazione Nazionale francese di ripristinare il governo e attuare le promesse di indipendenza del 1941.

Non c’è nulla nel deposito del 18 novembre per attribuire al messaggio Fall River la decisione di rilasciare i leader libanesi. Il suo interesse è altrove: tiene traccia di un intervento diaspora, nel cuore della crisi, con le istituzioni del suo paese ospitante. L’indipendenza fu poi difesa a Beirut e a Bchamoun, ma trovò anche dei legami con il Massachusetts.

Illustrazione: cittadella di Rachaya, 6 maggio 2019. Foto Hardscarf, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0, ridimensionato.

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