Tornare in Iraq non significa trovare la sua casa. L’Organizzazione Internazionale per la Migrazione ha registrato quasi cinque milioni di persone che ritornano alle loro comunità domestiche entro la fine del 2025. Il suo conteggio non indica se vivono nella loro ex abitazione, hanno servizi di base o hanno ricevuto una compensazione.

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Tornare in Iraq non significa trovare la sua casa. L’Organizzazione Internazionale per la Migrazione ha registrato quasi cinque milioni di persone che ritornano alle loro comunità domestiche entro la fine del 2025. Il suo conteggio non indica se vivono nella loro ex abitazione, hanno servizi di base o hanno ricevuto una compensazione.

Un ritorno è contato su scala locale

135, pubblicato nel marzo 2026, comprendeva 4.954.518 persone che ritornano alle loro comunità e 9.97.334 persone ancora sfollate internamente al 31 dicembre 2025. Questi dati, da una rete di informatori locali, hanno coperto i viaggi dal gennaio 2014. Questo non è né il numero di ritorni dal 2025 da solo, né una stima della situazione al 23 novembre 2026.

Una persona è contata come reddito anche se vive con un parente, in un’altra dimora o in un rifugio temporaneo piuttosto che nella sua ex dimora. Al contrario, un viaggio in un altro comune può terminare un soggiorno in un campo senza contare come un ritorno a questo sondaggio. Queste distinzioni spiegano perché il numero di ritorni non è sufficiente a giudicare le condizioni di vita.

I servizi pubblici non sono letti in cifre iniziali

Per valutare le condizioni nelle aree di restituzione, IOM e i suoi partner utilizzano un altro strumento. L’indice identifica 16 indicatori suddivisi in due gruppi: mezzi di sussistenza e servizi di base, coesione sociale e percezione della sicurezza. I seguenti punti includono l’accesso al mercato, il funzionamento dei servizi amministrativi e la disponibilità di energia elettrica. Classifica le località, non le famiglie e non concede diritti individuali.

Il piano di risposta IOM 2026 identifica, tra l’altro, le abitazioni danneggiate, le dispute terrestri e la mancanza di titolo come ostacoli al reinsediamento sostenibile. Le difficoltà nell’accesso ai documenti di registrazione civile possono anche limitare l’uso dei servizi. Due famiglie contati come reddito nella stessa area possono quindi vivere in condizioni molto diverse.

Una richiesta di risarcimento segue un file separato

La legge irachena n. 20 del 2009 prevede un meccanismo di riparazione per alcuni danni causati da operazioni di guerra, errori militari o atti terroristici. Il testo è stato modificato, in particolare nel 2020. Il regime di compensazione copre i danni riconosciuti in un caso: non è sufficiente stabilire un diritto di pagamento in un conto di restituzione. Al contrario, una decisione individuale non dimostra che i servizi richiesti per il lavoro di ritorno.

In Jurf al-Sakhar, l’apertura annunciata il 20 novembre di un comando congiunto riguardava l’organizzazione delle forze. I documenti consultati non stabiliscono rendimenti collettivi, lo stato dei servizi per gli abitanti sfollati o la compensazione locale. Le informazioni su ciascuna di queste questioni saranno necessarie per misurare le conseguenze civili della riorganizzazione.

Archivio: Tigre a Baghdad, 31 luglio 2016. La fotografia non mostra Jurf al-Sakhar. Dominique A. Pineiro / US Department of Defense, US Federal Public Domain. Boxe e composizione Libnanews.

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