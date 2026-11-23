Fiat El Djazaïr ha aperto le iscrizioni per la Grande Panda assemblata a Tafraoui il 23 novembre. I prezzi partono da 2.1949,000 dinari per Pop e 3.299.000 dinari per La Prima. Il processo non vale la pena ordinare. Nessun tempo di consegna è annunciato.

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Fiat El Djazaïr ha aperto, lunedì 23 novembre, le iscrizioni per la sua Grande Panda assemblate a Tafraoui, nella wilaya di Oran. La versione pop entry-level viene visualizzata da 2.949,000 dinari algerini. Il processo online non coinvolge l’acquirente e non imposta una data di consegna.

Due premi per Great Panda in Algeria

Il catalogo locale annuncia 3.299.000 dinari per la finitura La Prima, 350.000 dinari più del Pop al prezzo di partenza. Entrambe le versioni hanno lo stesso 72 motore a benzina e una trasmissione manuale a 5 velocità. La differenza comprende attrezzature. Fiat annuncia per i proiettori La Prima LED, una fotocamera posteriore e un touch screen da 10,25 pollici. Pop mantiene un portatile digitale e il supporto smartphone.

Il produttore apre le registrazioni solo sul suo sito algerino. Il suo catalogo invita il candidato a registrarsi e quindi specifica che Fiat lo contatterà di nuovo. Non dà la dimensione del primo lotto o programma di consegna chiave. Il prezzo pubblicizzato permette quindi di confrontare le due finiture, ma non informa sulla disponibilità immediata. Fiat afferma che il modello è idoneo per il credito al consumo, senza annunciare nel suo rilascio di tasso o programma.

A Tafraoui, il lancio commerciale segue il ritmo

Fiat evidenzia un assemblaggio di componenti smontati, un processo noto come CKD. Il produttore annuncia un tasso di integrazione locale di oltre il 20% per questo modello. Il suo rilascio non rompe questo tasso per pezzo o fornitore. L’assemblea in Algeria non significa quindi che tutti i componenti sono fabbricati lì.

Questa apertura delle registrazioni è un passo che Stellantis ha annunciato in aprile quando il sito è stato lanciato. Il gruppo riportò che aveva prodotto 53.000 veicoli a Tafraoui nel 2025, tutti i modelli combinati. Ha mirato 90.000 unità per 2026 e fino a 135.000 all’anno nel 2028. Questi obiettivi riguardano l’intera fabbrica. Non danno il numero di Grand Pandas già assemblati o le auto Fiat intende consegnare a questo lancio.

Illustrazione: Fiat Grande Panda ibrido fotografato in Germania il 14 settembre 2025. Questo archivio non mostra né la versione a benzina commercializzata in Algeria né il lancio di Tafraoui. M 93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE; intera foto ridimensionata, Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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