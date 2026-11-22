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La Cina ha chiesto agli Stati Uniti la domenica 22 novembre di ritirare le nuove regole che serrano l’accesso diretto ai numeri di telefono statunitensi per gli operatori di telefonia Internet. Pechino cita China Mobile, China Telecom e China Unicom. Il regolatore degli Stati Uniti ha adottato nuovi obblighi, ma in questo testo non ha imposto un divieto immediato a questi tre gruppi.

Pechino sfida il movente della sicurezza nazionale

In una risposta pubblicata la domenica mattina, il Ministero del Commercio cinese accusa la Commissione Federale delle Comunicazioni (FCC) di invocare la sicurezza nazionale senza giustificazione sufficiente e di violazione della concorrenza. Esso chiede il ritiro delle misure e il ritorno alle consultazioni. Pechino dice che difenderà i suoi interessi, senza annunciare alcuna contromisura specifica.

I servizi forniti dalle entità statunitensi di China Mobile, China Telecom e China Unicom sono già stati nella lista di sicurezza della FCC dal 2022 Elenco coperto. Non è quindi la loro iscrizione che è nuova. Questo è il collegamento tra questa lista e il diritto di un operatore di ottenere numeri direttamente dal North American Numbering Plan Administrator.

Ciò che cambia il voto degli Stati Uniti

Il testo, adottato il 19 novembre e rilasciato il 20 novembre, si rivolge a nuovi candidati e titolari di un’autorizzazione di accesso diretto per la telefonia Internet (VoIP) collegata alla rete telefonica pubblica. In particolare, dovranno certificare che non appartengono all’elenco di sicurezza e che la loro rete non utilizza determinate attrezzature o servizi in esso contenuti. Coloro che non possono attestare questi requisiti dovranno spiegare la loro situazione. Il FCC prevede una revisione caso per caso, non un rifiuto automatico sotto questa registrazione da solo.

La FCC presenta questa misura come risposta ai rischi e agli abusi di sicurezza nazionali relativi alle chiamate automatizzate illegali. Esso ha aperto una consultazione separata su una presunzione di ineleggibilità che le imprese interessate potrebbero contestare. Questa presunzione non è stata adottata come regola definitiva. Né la decisione riguarda tutti gli appelli tra Stati Uniti e Cina.

La regola generale deve entrare in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Registro federale. Una scadenza separata sarà annunciata per determinati obblighi di segnalazione, a seguito di una revisione amministrativa federale. La circolazione del testo da parte della FCC il 20 novembre non ha lanciato la scadenza da sola.

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