Il comune di Saida sta studiando la conversione dell’ex tribunale in un hub digitale. Dopo una visita con i rappresentanti dell’UNRWA e della Presidenza del Consiglio, non è stato annunciato alcun finanziamento o calendario. L’edificio era già utilizzato nel 2024 per le persone sfollate.

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A Saida, il comune sta studiando la conversione dell’ex tribunale in un hub digitale. In una dichiarazione rilasciata il 20 novembre, ha annunciato di aver presentato i piani preliminari durante una visita all’edificio con rappresentanti dell’UNRWA e della presidenza del Consiglio. L’ex corte ha già avuto un altro uso: nel 2024 serviva come rifugio per le persone sfollate dal Sud. Il comune non annuncia alcuna data di lavoro o finanziamento acquisito.

Un progetto digitale per il vecchio tribunale

Il sindaco Mustapha Hijazi, membri del consiglio comunale e funzionari tecnici hanno partecipato alla visita. La delegazione dell’UNRWA comprendeva Dorothee Klaus, direttore dell’Agenzia Affari in Libano, e il capo dell’area Saida. Sateh Arnaout ha rappresentato la presidenza del Consiglio. Il comunicato, che non ha data la visita specifica, ha indicato che i partecipanti avevano considerato una prima proposta di riabilitazione e discusso opportunità di finanziamento.

Il comune si riferisce a un hub digitale senza specificare quali servizi sarebbero offerti. Né lo stato del comunicato stampa che avrebbe operato il sito o che potrebbe accedervi. La presenza dell’UNRWA nella visita non è un impegno dell’Agenzia per finanziare o gestire il progetto. Il testo non menziona alcun accordo firmato con esso.

Dal rifugio per persone sfollate

L’edificio si trova nei pressi di Piazza Stella al Parcel 517 di Dekermane. Non deve essere confuso con il nuovo tribunale, inaugurato il 10 gennaio 2004 sul Parcel 1556 a Wastani. Il Ministero della Giustizia riferisce che un decreto del 10 febbraio 2006 ha ratificato un accordo di scambio tra lo Stato e il comune. L’accordo prevedeva il trasferimento di 517 alla città e 1556 allo stato. Questo record storico da solo non stabilisce l’attuale registrazione delle due proprietà nel cadastre.

Vent’anni dopo l’apertura del nuovo palazzo, il primo tornò ad uso temporaneo durante la guerra del 2024. L’Associazione di Amalona, che gestiva il centro, documentò l’accoglienza di sfollati provenienti dal Sud. Questo uso unico non fornisce informazioni sull’attuale allocazione dell’edificio o sulle condizioni in cui un hub digitale potrebbe ricevere dal pubblico.

Un tender separato per la manutenzione

Nel mese di agosto, il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti ha pubblicato un bando di gara per i lavori di riabilitazione e manutenzione urgenti presso la « Saida Courthouse ». La comunicazione pubblica non dà un numero di pacco e non descrive alcuna conversione digitale. Pertanto, non consente di collegare tale procedura al progetto presentato dal comune in novembre.

Per gli abitanti, le prossime camere attesi sono un programma che specifica gli usi dell’edificio e una decisione sul suo finanziamento. Il comunicato stampa del 20 novembre non prevede nemmeno un calendario.

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