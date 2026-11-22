Le ultime undici persone a bordo della nave cargo Miro G sono state evacuate in elicottero sabato 21 novembre a Lit-et-Mixe, Landes. Questi includevano il comandante, altri due marinai e otto stakeholder. La prefettura marittima ha ordinato questa evacuazione prima dell’arrivo di venti violenti sulla costa atlantica domenica. Continua a prepararsi per il rimbalzo, senza annunciare una data per il traino o garantire il successo del prossimo tentativo.

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Sabato 21 novembre un elicottero ha evacuato le undici persone ancora a bordo della nave cargo Miro G, che è stata bloccata in Lit-et-Mixe, Landes. Il capitano e gli ultimi due membri dell’equipaggio facevano parte del gruppo. La Prefettura marittima atlantica ha deciso questa nuova evacuazione prima del colpo di vento previsto domenica. Non ha annunciato il rilascio della nave.

Gli ultimi tre marinai hanno lasciato la nave cargo Miro G

Quattro esperti del team di valutazione e di intervento erano a bordo, con tre rappresentanti della società di traino Les Abeilles International e un rappresentante dell’assicuratore dell’armatore. Tutti hanno lasciato la nave allo stesso tempo degli ultimi tre marinai durante l’operazione Air and Space Army. Il comunicato stampa di sabato non specifica l’ora di eli-trailing.

Questa cifra non costituisce quindi una nuova valutazione dell’evacuazione dell’equipaggio. Diciannove dei ventidue marinai avevano lasciato la nave da carico venerdì dopo la messa a terra. Il comandante e due marinai erano rimasti a bordo per assistere nelle operazioni. Sabato, i tre marinai e gli otto lavoratori hanno dovuto lasciare l’edificio.

Un’irrigazione ancora da preparare

La prefettura marittima giustificava la decisione da parte dei venti violenti attesi sulla costa atlantica. Il bollettino speciale di Météo-France ha annunciato venti da 50 a 74 km/h, con forti raffiche tra mezzanotte e le 18 di domenica. Il carico era già stato ballato per limitare il suo movimento. Lo scopo di questo intervento era quello di stabilizzare la nave, non di sgomberarla.

Gli equipaggi del peschereccio esamineranno le condizioni necessarie per un tentativo di re-float. La prefettura marittima intende utilizzare la prima fessura climatica favorevole, a condizione che le squadre abbiano convalidato le condizioni prestabilite. Non garantisce il successo di un primo tentativo e non ha dato una data di traino.

Nel frattempo, un decreto firmato sabato vieta la navigazione, l’ancoraggio e le attività nautiche entro un raggio di un chilometro intorno alla nave da carico, nel settore di Città del Capo. Il testo prevede un’eccezione per le navi di Stato e i mezzi di servizio pubblico o di salvataggio, se la loro missione lo richiede.

Archivio Foto: Capo della spiaggia di Homy, in Lit-et-Mixe, 3 giugno 2017. Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. L’immagine non mostra né il carico né l’evacuazione.

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