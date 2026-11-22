Il club Shogun ha vinto la classifica generale della Coppa d’apertura del Libano jiu-jitsu brasiliano, tenutasi sabato 21 novembre presso la Camille-Chamoun Sports City di Beirut. Con 333 punti, è davanti a Combat System (143 punti) e Knock Out (64), secondo Jalalal Beainou.
203 partecipanti alla Coppa del Libano
Il concorso si è tenuto al BFL X Pro.Sec festival, sotto la supervisione della Federazione libanese di Jiu-jitsu. Secondo il comunicato stampa, 203 partecipanti provenienti da gruppi di età diverse sono venuti da Libano, Brasile, Iraq, Siria, Palestina e Yemen.
Il presidente della Federazione, Ali Hamadé, il suo segretario generale, Johnny Chalhoub e il presidente della BFL, Serge Saad, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione. La classifica riportata è quella dei club, non le singole classifiche di categorie.
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