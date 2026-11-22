Entro il 1 ° dicembre, due democratici eletti stanno chiedendo risposte sull’indagine Megaspeed degli Stati Uniti e contatti di Nvidia con il commercio.

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Due democratici della Camera dei rappresentanti chiedono al Segretario del Commercio americano Howard Lutnick di spiegare come il suo dipartimento ha gestito l’indagine Megaspeed. La loro lettera, datata 19 novembre e pubblicata il 20 novembre, chiede risposte e documenti entro il 1 dicembre. L’indagine riguarda possibili violazioni delle regole per l’esportazione di chip avanzati in Cina.

La domanda eletta il ruolo di Nvidia

Gregory Meeks, il principale democratico della commissione per gli affari esteri della Camera, e Sydney Kamlager-Dove, la sua controparte nella sottocommissione per l’Asia centrale e meridionale, ha posto dieci domande al ministero. In particolare, essi vogliono sapere quando e perché la giustizia ha assunto il caso, e se l’Ufficio dell’Industria e della Sicurezza, responsabile del controllo delle esportazioni, aveva sospeso le proprie indagini.

I rappresentanti eletti hanno anche chiesto se Jeffrey Kessler, Sottosegretario per il Commercio in Industria e Sicurezza, avesse autorizzato Nvidia a contattare direttamente gli investigatori e se l’azienda avesse accesso a informazioni non pubbliche. La posta si basa sulle informazioni stampa sui contatti sospetti. Chiede al Ministero di verificarli e non dimostra che questi contatti sono stati autorizzati o che hanno influenzato la procedura.

Quali dipartimenti hanno confermato

In una dichiarazione congiunta del 16 novembre e pubblicata il 17 novembre, i ministeri del commercio e della giustizia indicano che il commercio ha aperto la sua indagine sulla società Megaspeed di Singapore nel 2024. Nel maggio del 2025, gli investigatori chiesero a Nvidia documenti sulle vendite dirette o indirette a Nvidia. In giugno, secondo entrambi i ministeri, Nvidia ha aggiunto Megaspeed alla sua lista di aziende a cui non vende.

La giustizia ha detto che hanno preso il controllo delle indagini criminali di Megaspeed. Il comunicato stampa non specifica la data esatta di questo cambiamento o se il commercio ha sospeso il suo lavoro. Né risolve le questioni sollevate dai due rappresentanti eletti sui contatti con Nvidia. Lo scopo della richiesta di documenti è proprio quello di chiarire questi punti. Né la posta né la dichiarazione comune stabiliscono che un reato è stato commesso da Nvidia o Megaspeed.

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