Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno registrato 233 passeggeri e 35 membri dell’equipaggio malato durante una crociera della Principessa dei Caraibi dall’11 al 23 novembre. La loro indagine ha identificato il norovirus. Le cifre coprono l’intero viaggio. La stessa nave aveva sperimentato un episodio separato di gastroenterite nella primavera del 2026.

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Norovirus provoca un episodio di gastroenterite a bordo delPrincipessa dei CaraibiSecondo gli American Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Durante il viaggio dall’11 al 23 novembre 2026, 233 passeggeri e 35 membri dell’equipaggio hanno riferito di essere stati malati. I dati sono stati aggiornati il 24 novembre.

La nave Princess Cruises trasportava 2.936 passeggeri e 132 membri dell’equipaggio. I rapporti rappresentano il 7,9% dei passeggeri e il 3,1% dell’equipaggio. I sintomi dominanti erano vomito e diarrea. I 268 rapporti coprono i 12 giorni della crociera: non corrispondono al numero di malati all’arrivo o ad un conteggio di singoli test positivi.

Un’indagine è iniziata prima della fine della crociera

L’episodio è stato segnalato al CDC Ship Health Surveillance Program il 15 novembre, quattro giorni dopo la partenza. Princess Cruises e l’equipaggio hanno riferito che avevano passeggeri malati isolati e membri dell’equipaggio, rafforzato la pulizia e la disinfezione, e raccolto campioni per l’analisi. Il CDC ha riferito di condurre un’indagine in loco. Il loro record non attribuisce l’episodio a un pasto, uno stopover o una fonte specifica.

In particolare, il programma pubblica episodi in cui almeno il 3% dei passeggeri o dell’equipaggio di una nave sotto la sua giurisdizione ha riferito sintomi corrispondenti alla sua definizione di gastroenterite acuta. Quindi non elenca tutti i casi di gastroenterite su tutti i liner.

Un episodio separato sulla stessa nave in primavera

Su un passaggio dal 28 aprile all’11 maggio, la stessa nave era già stata indagata per un episodio attribuito al norovirus. Il CDC ha poi registrato 145 passeggeri malati su 3,116 e 15 membri dell’equipaggio su 1,131. I due fogli riguardano viaggi diversi e non stabiliscono un collegamento tra gli episodi.

Per i viaggiatori, il CDC raccomanda che eventuali sintomi digestivi vengano immediatamente segnalati al servizio medico a bordo e che le mani siano lavate con acqua e sapone, anche dopo aver visitato il bagno e prima di mangiare.

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