Il Ministero dell’Agricoltura chiede agli stabilimenti del paese di acquistare regolarmente olive libanesi e olio. Nawaf Salam stima che circa 254.000 ulivi siano stati colpiti nelle aree di fuoco, senza specificare quanti sono stati distrutti.

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Il Ministero dell’Agricoltura chiede agli stabilimenti del paese di acquistare regolarmente olive libanesi e olio. Nawaf Salam stima che circa 254.000 ulivi siano stati colpiti nelle aree di fuoco, senza specificare quanti sono stati distrutti.

Il Ministero dell’Agricoltura libanese chiede agli alberghi, ai ristoranti e ad altri stabilimenti turistici di utilizzare regolarmente le olive e l’olio prodotto in Libano nelle loro forniture. La campagna, annunciata il 23 novembre, mira in particolare ad aprire opportunità per i produttori del Sud durante la commercializzazione del loro raccolto. La chiamata riguarda gli acquisti giornalieri di stabilimenti, e non solo la promozione del prodotto durante uno spettacolo o una degustazione.

Il raggruppamento del settore ha aperto i suoi membri

Il 14 novembre, presso la fiera HORECA di Beirut, il gruppo libanese Olive and Olive Oil ha aperto la sua adesione e firmato un memorandum d’intesa con HORECA. In particolare, possono aderire produttori, operatori di mulini, processori, professionisti della ristorazione e marketers. Il gruppo intende anche sviluppare controlli di laboratorio regolari e organizzare meglio il marketing. La sua creazione fa parte di un’opera iniziata nel 2018 con il progetto OLIO III, finanziato dall’Italia.

Il protocollo stabilisce un quadro di cooperazione con la fiera. L’annuncio del ministero non designa però alcun hotel o ristorante che si è già impegnato ad ordinare un volume specifico. Non pubblica alcun bilancio di acquisto o prezzi concordati con i produttori. Sono gli ordini effettivi posti, la loro frequenza e i prezzi pagati ai fornitori che misurano l’effetto della campagna sulle vendite.

Circa 254.000 alberi colpiti, secondo il Primo Ministro

Il 26 novembre, durante la Giornata Mondiale dell’Oliva, Nawaf Salam ha dichiarato che circa 254.000 alberi erano stati colpiti in aree dove gli incendi erano avvenuti a seguito di attacchi israeliani, ha detto. Il Grand Serail non ha pubblicato alcun metodo di conteggio o ventilazione tra alberi distrutti e danneggiati. Questa cifra non consente quindi di calcolare una perdita di produzione o di reddito.

Il dipartimento evidenzia anche la fonte di prodotti e analisi di qualità. I 20 campioni di olio controllati nella zona di Nabatiyé, la cui conformità il ministero ha annunciato, forniscono informazioni sui lotti esaminati. Essi non stabiliscono una condizione di frutteti colpiti e non sostituiscono controlli su altri lotti. Per i coltivatori di ulivi meridionali, resta da documentare il numero di acquirenti e quantitativi ordinati.

Copertina: oliveto in Libano. Archivio fotografico rilasciato nel 2008, non correlato al danno del 2026. Andary / Wikimedia Commons, pubblico dominio; ritaglio e titolazione Libnanews.

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