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Ulteriori scioperi israeliani sono stati segnalati nella Bekaa occidentale il Giovedi. In Kuwait, la morte di due tecnici italiani è confermata, ma Teheran contesta l’attribuzione dell’attacco. A Bruxelles è stato raggiunto un accordo sulla successione alla BCE, senza una decisione pubblicata sul finanziamento dell’Ucraina.

Venerdì 27 novembre 2026, mezzanotte edizione, Beirut time.

Libano: Nuovi scioperi nella Bekaa occidentale · Voci globali

I corrispondenti libanesi hanno segnalato attacchi aerei il Giovedi vicino Ain al-Tinh e nella zona di Tumat Niha. L’esercito israeliano ha rivendicato uno sciopero ad Ain al-Tinh e ha affermato di aver preso di mira un sito di Hezbollah. La natura del sito non è stata verificata in modo indipendente. Le relazioni iniziali differiscono sul numero di scioperi e non sono stati confermati risultati umani.

Nel sud del Libano, le esplosioni erano state segnalate la notte prima ad Aadchit al-Qousseir, distretto di Marjayoun. La National Information Agency ha anche riferito fuoco di artiglieria il Giovedi mattina intorno Hadatha e Qabrikha. Questi episodi sono distinti dai bombardamenti riportati nel Bekaa.

Dopo UNIFIL: Amal muove una forza fuori dalle Nazioni Unite

Il movimento Amal sostiene di opporsi a una forza di sostituzione multinazionale che non sarebbe stata messa sotto l’autorità delle Nazioni Unite. All’inizio della giornata, dopo un incontro con Joseph Aoun, il deputato Melhem Khalaf ha annunciato di chiedere alla presidenza dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di intervenire a favore di una presenza delle Nazioni Unite nel Sud. Non ha confermato l’invio della lettera. L’attuale mandato di UNIFIL termina il 31 dicembre; nessuna decisione del Consiglio di Sicurezza designa ancora un meccanismo di sostituzione.

Kuwait: Teheran nega e propone indagini

Due tecnici italiani sono morti e altri due sono stati feriti dopo un attacco di droni, secondo le autorità di Roma e Kuwait. La difesa del Kuwait attribuisce l’attacco all’Iran. Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha negato e ha detto che era pronto per un’indagine congiunta con il Kuwait, secondo il suo omologo italiano Antonio Tajani. Non è stata ancora annunciata nessuna commissione d’inchiesta.

Europa: Accordo politico sulla successione alla BCE

Emmanuel Macron ha annunciato un consenso a favore di Pablo Hernández de Cos della Spagna per riuscire Christine Lagarde come presidente della Banca centrale europea. Ha anche citato Laurence Boone e Markus Brunnermeier per due seggi nel consiglio direttivo. L’accordo non è una nomina: una raccomandazione e le consultazioni sono previste prima della decisione del Consiglio europeo. A Bruxelles, il bilancio 2028-34 e la proposta di finanziamento supplementare di 45 miliardi di euro per l’Ucraina nel 2027 rimangono due dossier separati dal vertice del 26 e 27 novembre.

Spagna: quattro candidati legislativi di tre giorni

L’ultimo dibattito televisivo della campagna è stato programmato giovedì sera a Madrid, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau. Le elezioni generali si tengono domenica 29 novembre. I votanti rinnovano i 350 posti al Congresso dei Deputati. La maggioranza assoluta richiesta per il primo voto di nomina del prossimo capo di governo è 176 deputati.

Basket: il Giappone batte il Libano per quattro punti

Il Giappone ha vinto 86-82 a Zuk Mikael giovedì nella Coppa del Mondo asiatico 2027. Il Libano è in programma di ricevere la Cina domenica 29 novembre, di nuovo al complesso Nouhad Nawfal. Il risultato di giovedì non termina le qualifiche.

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