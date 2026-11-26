Itamar Ben Gvir ha dovuto lasciare la Camera il 25 novembre dopo aver insultato Eitan Ginzburg. La proposta relativa agli oratori di moschea è stata respinta da 63 voti a 45.

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Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è stato respinto dalla Camera di Knesset mercoledì 25 novembre, dopo aver insultato il vicepresidente Eitan Ginzburg, che ha guidato l’incontro. Nella stessa riunione, gli eurodeputati hanno respinto 63 voti contro 45 una proposta del suo partito di regolamentare l’uso di altoparlanti nelle moschee. L’ordine di lasciare la stanza non ritira il suo termine come deputato.

Il Vicepresidente gli ordina di lasciare la stanza

La discussione sulla chiamata alla preghiera degenerata in cambio di invettiva. Ben Gvir è coinvolto con i parlamentari arabi accusandoli di sostenere il terrorismo. Quando è intervenuto Ginzburg, il ministro lo ha chiamato idiota. Il Vicepresidente gli ordinò di lasciare la Camera. Ben Gvir ha sfidato pubblicamente la decisione, criticando il modo di Ginzburg di presiedere l’incontro.

Si tratta di due decisioni separate: una riguarda la detenzione della seduta, l’altra riguarda il destino di un disegno di legge. Il primo non ha fallito la sede di Ben Gvir nel Knesset o nella sua funzione ministeriale; il secondo adotta l’esame di tale testo alla votazione preliminare.

Autorizzazione e multe precedenti fino a 50.000 sicli

Presentato da Limor Son Har-Melech e Hanamel Dorfman, due funzionari eletti di Otzma Yehudit, la proposta ha riferito vietato l’installazione o l’uso di un sistema sonoro in una moschea senza l’autorizzazione del ministro responsabile dell’ambiente. In particolare, ciò avrebbe tenuto conto del volume, della mitigazione e della prossimità delle abitazioni.

Il documento parlamentare prevedeva una multa amministrativa di 50.000 sicli per una struttura o un uso senza permesso e 10.000 sicli per violazione delle condizioni di un permesso. In base alle condizioni elencate nel testo, la polizia avrebbe potuto fermare l’uso dell’attrezzatura o addirittura sequestrarla in caso di rifiuto.

Gli autori hanno presentato la bozza come risposta ai disturbi del rumore. I deputati arabi hanno denunciato un testo discriminatorio contro la minoranza musulmana. La proposta era rivolta alle moschee e non a tutti i luoghi di culto. Il rifiuto di 63 voti a 45 significa che queste nuove autorizzazioni e sanzioni non entrano in vigore sotto questo testo.

Illustrazione: un ritratto di archivio di Itamar Ben Gvir, non un’immagine della sessione del 25 novembre. Credito foto: Shlomi Amsalem / Knesset Archives, ritratto ridimensionato,CC BY-SA 4.0.

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