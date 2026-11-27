Il 26 novembre, Eneco Belgio ha confermato una perdita che colpisce parte dei suoi clienti. Il fornitore non specifica il numero di clienti coinvolti e raccomanda di controllare qualsiasi richiesta di pagamento in My Eneco.

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Il 26 novembre, Eneco Belgio ha confermato una perdita che colpisce parte dei suoi clienti. Il fornitore non specifica il numero di clienti coinvolti e raccomanda di controllare qualsiasi richiesta di pagamento in My Eneco.

Eneco Belgio ha confermato giovedì 26 novembre che terzi avevano ottenuto dati da alcuni dei suoi clienti. Alertato dal Centre for Cyber Security Belgio, il fornitore ha detto di aver corretto il problema della sicurezza e ha annunciato l’invio di singole notifiche. Non ha indicato quante persone o contratti sono stati coinvolti.

Dati bancari e riferimenti contrattuali

Tra le informazioni rubate, Eneco cita il numero del cliente, l’indirizzo, IBAN, il codice BIC della banca e il codice EAN, che identifica la connessione elettrica o gas e appare sulla fattura. Sulla base delle informazioni disponibili per l’azienda, nessun nome, indirizzo e-mail e password sono stati ottenuti in questo incidente.

Il fornitore afferma che alcuni clienti hanno ricevuto un’autentica e-mail di reset senza averlo richiesto. Questa e-mail non richiede alcuna azione. Per visualizzare il suo account, Eneco raccomanda di passare direttamente attraverso l’applicazione My Eneco o spazio client, senza aprire il link ad un messaggio inaspettato.

Controllare le fatture nello spazio clienti

Il fornitore avverte che un numero di contratto o IBAN può fare un reclamo fraudolento più credibile. Una fattura inaspettata, un avviso di cambio del fornitore o una richiesta di pagamento devono essere controllati in My Eneco prima di effettuare qualsiasi passo. In caso di chiamata, la società raccomanda di richiamare il suo servizio clienti dal numero sul suo sito web, senza trasmettere una password o un codice di convalida. Se un movimento bancario è sospetto, devi contattare la tua banca.

Eneco indica che il problema della sicurezza è risolto, ma che le informazioni rubate possono ancora circolare. La comunicazione pubblicata giovedì non contiene un registro di frode o un numero definitivo di clienti interessati.

Copertura: fotografia illustrativa di un metro, non correlato all’incidente. Editor abcdef / Wikimedia Commons, CC0 ; ritaglio e titolazione Libnanews.

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