Un prezzo visualizzato stabile non garantisce la stessa quantità. Questa decrittazione distingue le spese al caisse dal prezzo effettivamente pagato per chilogrammo. Esso esamina un’indagine accademica libanese pubblicata in ottobre, senza presentarla come un’indagine quotidiana o generalizzarla a tutte le imprese. Esempi fittizi dettagliano i calcoli e i loro limiti. Il sistema d’informazione francese è presentato separatamente, senza dare effetto legale in Libano. Le figure e i perimetri rimangono esplicitamente datati.

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Un’etichetta invariata non garantisce un acquisto allo stesso prezzo. Questa decrittazione della serie di economia quotidiana spiega il prezzo per chilo, basato su un rapporto accademico libanese di ottobre e calcoli illustrativi.

Prezzo per chilo: cosa stabilisce l’indagine libanese

Nella sua relazione pubblicata il 9 ottobre, il Laboratorio di Lavoro e Equità dell’Università degli Stati Uniti di Beirut riporta 37 prodotti, la cui quantità declina senza una diminuzione proporzionale del prezzo tra maggio e inizio ottobre 2026. L’imballaggio mediano perde l’11% del suo contenuto; il suo prezzo unitario aumenta di circa il 12%. I prodotti snack dominano questo sondaggio. Quattro sconti particolarmente grandi rimangono da controllare nel negozio.

L’esame copre cataloghi online di tre grandi catene, senza segni di nomina o marchi. Non misura tutto il commercio libanese. Un nuovo pacchetto registrato sotto un nuovo codice può sfuggire. Questa indagine non è né un tasso nazionale di riduzione né un confronto pluriennale.

La portata differisce dall’analisi principale della relazione, che segue 2,562 prodotti da giugno a ottobre. Solo uno dei 37 casi appartiene a questa selezione. Dividere 37 per 2.562 per annunciare una proporzione dei prodotti interessati sarebbe quindi sbagliato.

10% meno prodotto, più per chilo

Il meccanismo è calcolato senza conoscere il margine del produttore. Prendiamo un esempio fittizio: un pacchetto di 500 grammi venduto a $4 è $8 per chilogrammo. Se aumenta a 450 grammi per lo stesso importo, il chilogrammo costa circa $8.89. La quantità scende del 10%, ma il prezzo unitario aumenta dell’11,1%.

Percentuali differiscono perché le loro basi cambiano. Perdita di peso si riferisce ai primi 500 grammi. Il nuovo prezzo è distribuito oltre 450 grammi. Per mantenere esattamente il prezzo per chilogrammo, il pacchetto ridotto dovrebbe costare $3.60.

Esempio fittizio Quantità Prezzo pagato Prezzo per chilogrammo Formato iniziale 500 g 4 8 Formato ridotto, prezzo invariato 450 g 4 8.89 Formato ridotto, diminuzione proporzionale 450 g $3.60 8

Questi importi illustrano un calcolo, non i tassi trovati in Libano. Essi permettono anche di distinguere un aumento del prezzo unitario da un aumento del profitto. Senza conoscere i costi di materiale, imballaggio, trasporto e distribuzione, nessun margine può essere dedotto da questo confronto da solo.

Una goccia nel biglietto può ancora mascherare un aumento

Se lo stesso pacchetto ridotto costa $3.80, il biglietto scende del 5%. Tuttavia, il chilogrammo ha raggiunto circa $8,44, 5,6% in più di inizialmente. Il consumatore spende meno ogni volta, ma ottiene meno prodotto per ogni dollaro.

Il ragionamento vale anche per i lotti. Un set fittizio di dodici unità a $6 è di 50 centesimi all’unità. Dieci unità allo stesso prezzo ritornano a 60 centesimi. Il numero di pezzi deve quindi essere letto quando il peso non è l’unità corretta di confronto. Per due riferimenti diversi, la composizione e l’uso devono essere comparabili.

In Francia, un obbligo d’informazione separato

Dal 1° luglio 2024, la Francia ha introdotto informazioni specifiche nelle grandi aree interessate di oltre 400 metri quadrati. La DGCCRF afferma che i prodotti preconfezionati la cui quantità è in diminuzione e il prezzo unitario è in aumento deve essere segnalato per due mesi. L’indicazione riguarda la riduzione della quantità e l’aumento ridotto all’unità. Sono interessati anche molti oggetti.

Questo schema francese illustra una risposta alla difficoltà di confronto. Non costituisce una regola libanese e non consente la legalizzazione automatica di una modifica dell’imballaggio osservata in Libano.

Per documentare una reale evoluzione, due biglietti non sono sufficienti se il formato è cambiato senza essere mantenuto. Il confronto deve includere la data, il prezzo effettivamente pagato, il peso netto o il numero di unità, e lo stesso riferimento. Una dichiarazione limitata all’importo stampato in contanti consentirebbe alle informazioni essenziali di scomparire con precisione: la quantità ottenuta.

Fotografia illustrativa: facciata di un supermercato, archivio Libnanews pubblicato nel luglio 2021. Data di sparatoria non stabilita. Il commercio fotografato non è identificato come partecipante all’indagine e non è contestato.

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