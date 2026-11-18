Un’etichetta invariata non garantisce un acquisto allo stesso prezzo. Questa decrittazione della serie di economia quotidiana spiega il prezzo per chilo, basato su un rapporto accademico libanese di ottobre e calcoli illustrativi.
Prezzo per chilo: cosa stabilisce l’indagine libanese
Nella sua relazione pubblicata il 9 ottobre, il Laboratorio di Lavoro e Equità dell’Università degli Stati Uniti di Beirut riporta 37 prodotti, la cui quantità declina senza una diminuzione proporzionale del prezzo tra maggio e inizio ottobre 2026. L’imballaggio mediano perde l’11% del suo contenuto; il suo prezzo unitario aumenta di circa il 12%. I prodotti snack dominano questo sondaggio. Quattro sconti particolarmente grandi rimangono da controllare nel negozio.
L’esame copre cataloghi online di tre grandi catene, senza segni di nomina o marchi. Non misura tutto il commercio libanese. Un nuovo pacchetto registrato sotto un nuovo codice può sfuggire. Questa indagine non è né un tasso nazionale di riduzione né un confronto pluriennale.
La portata differisce dall’analisi principale della relazione, che segue 2,562 prodotti da giugno a ottobre. Solo uno dei 37 casi appartiene a questa selezione. Dividere 37 per 2.562 per annunciare una proporzione dei prodotti interessati sarebbe quindi sbagliato.
10% meno prodotto, più per chilo
Il meccanismo è calcolato senza conoscere il margine del produttore. Prendiamo un esempio fittizio: un pacchetto di 500 grammi venduto a $4 è $8 per chilogrammo. Se aumenta a 450 grammi per lo stesso importo, il chilogrammo costa circa $8.89. La quantità scende del 10%, ma il prezzo unitario aumenta dell’11,1%.
Percentuali differiscono perché le loro basi cambiano. Perdita di peso si riferisce ai primi 500 grammi. Il nuovo prezzo è distribuito oltre 450 grammi. Per mantenere esattamente il prezzo per chilogrammo, il pacchetto ridotto dovrebbe costare $3.60.
|Esempio fittizio
|Quantità
|Prezzo pagato
|Prezzo per chilogrammo
|Formato iniziale
|500 g
|4
|8
|Formato ridotto, prezzo invariato
|450 g
|4
|8.89
|Formato ridotto, diminuzione proporzionale
|450 g
|$3.60
|8
Questi importi illustrano un calcolo, non i tassi trovati in Libano. Essi permettono anche di distinguere un aumento del prezzo unitario da un aumento del profitto. Senza conoscere i costi di materiale, imballaggio, trasporto e distribuzione, nessun margine può essere dedotto da questo confronto da solo.
Una goccia nel biglietto può ancora mascherare un aumento
Se lo stesso pacchetto ridotto costa $3.80, il biglietto scende del 5%. Tuttavia, il chilogrammo ha raggiunto circa $8,44, 5,6% in più di inizialmente. Il consumatore spende meno ogni volta, ma ottiene meno prodotto per ogni dollaro.
Il ragionamento vale anche per i lotti. Un set fittizio di dodici unità a $6 è di 50 centesimi all’unità. Dieci unità allo stesso prezzo ritornano a 60 centesimi. Il numero di pezzi deve quindi essere letto quando il peso non è l’unità corretta di confronto. Per due riferimenti diversi, la composizione e l’uso devono essere comparabili.
In Francia, un obbligo d’informazione separato
Dal 1° luglio 2024, la Francia ha introdotto informazioni specifiche nelle grandi aree interessate di oltre 400 metri quadrati. La DGCCRF afferma che i prodotti preconfezionati la cui quantità è in diminuzione e il prezzo unitario è in aumento deve essere segnalato per due mesi. L’indicazione riguarda la riduzione della quantità e l’aumento ridotto all’unità. Sono interessati anche molti oggetti.
Questo schema francese illustra una risposta alla difficoltà di confronto. Non costituisce una regola libanese e non consente la legalizzazione automatica di una modifica dell’imballaggio osservata in Libano.
Per documentare una reale evoluzione, due biglietti non sono sufficienti se il formato è cambiato senza essere mantenuto. Il confronto deve includere la data, il prezzo effettivamente pagato, il peso netto o il numero di unità, e lo stesso riferimento. Una dichiarazione limitata all’importo stampato in contanti consentirebbe alle informazioni essenziali di scomparire con precisione: la quantità ottenuta.
Fotografia illustrativa: facciata di un supermercato, archivio Libnanews pubblicato nel luglio 2021. Data di sparatoria non stabilita. Il commercio fotografato non è identificato come partecipante all’indagine e non è contestato.
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