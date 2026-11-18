Washington punisce tre libanesi, una associazione e due società per il loro presunto sostegno di Hezbollah. Le registrazioni ufficiali sono per Wa Tawanu e una rete finanziaria collegata al commercio d’oro. Essi provocano restrizioni statunitensi, senza stabilire un giudizio penale o un bilancio globale di beni bloccati fino ad oggi.

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Gli Stati Uniti hanno aggiunto tre cittadini libanesi e tre organizzazioni alla sua lista di sanzioni contro il terrorismo mercoledì 18 novembre. Il Dipartimento del Tesoro accusa gli individui e le strutture interessate a sostenere Hezbollah attraverso un’associazione caritativa e una rete finanziaria legata al commercio dell’oro. La decisione riguarda le attività in Libano e Turchia. Non costituisce una sanzione generale contro entrambi i paesi.

L’aggiornamento ufficiale dell’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri, OFAC, conferma le sei nuove voci. Gli individui designati sono Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen e Ibrahim Khechen. Le organizzazioni sono l’Associazione Wa Taṭawanu, Gold Global Company e Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi.

Un’associazione e il suo leader

Il Tesoro presenta Wa Tawanu come un’associazione con sede in Libano che fornisce soccorso d’emergenza nel Sud. Lo accusa anche di deviare i fondi donatori alle attività di Hezbollah e di provvedere alla copertura delle sue attività militari.

Secondo il comunicato stampa statunitense, il suo fondatore e leader, Afif Abdel Rida Chouman, coordina le sue attività sotto la guida del movimento. Washington afferma che questa organizzazione sta ostacolando gli sforzi di disarmo in aree in cui l’esercito libanese deve fornire sicurezza.

Questi crediti costituiscono i motivi posti dall’amministrazione statunitense per giustificare le sanzioni. La pubblicazione della decisione conferma l’inclusione nell’elenco OFAC; non costituisce un giudizio penale che stabilisce i fatti prescritti. Il comunicato stampa non contiene una risposta dell’associazione o del suo leader.

Due aziende legate al commercio d’oro

La seconda parte riguarda Hassan Khechen e suo fratello Ibrahim. Il Tesoro li accusa di aver partecipato a trasferimenti di fondi dalla Forza Al-Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane al Libano per conto di Hezbollah.

Gold Global Company, con sede in Libano, appartiene a Washington a Hassan Khechen. Sankari Gold, con sede in Turchia, sarebbe anche sotto il suo controllo. L’amministrazione statunitense presenta entrambe le aziende come componenti della stessa rete finanziaria. La lista ufficiale li collega a Hassan Khechen, mentre le tre persone e Wa Ta Whoaawanu sono designate per il loro presunto sostegno di Hezbollah.

Il comunicato stampa non specifica il valore totale dei flussi che assegna a questa rete. Né fornisce l’importo delle attività effettivamente bloccate a seguito delle nuove entrate. Pertanto, nessun record di convulsioni può essere dedotto dal numero di individui e organizzazioni sanzionate.

Cosa significa

Le misure si basano sul decreto presidenziale degli Stati Uniti 13224, così modificato. Bloccano gli interessi di proprietà e di proprietà delle persone designate negli Stati Uniti, o sotto il possesso o il controllo delle persone americane. Questi beni devono essere riportati all’OFS.

Lo schema riguarda anche le entità possedute, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento da uno o più bloccanti. Le transazioni che coinvolgono le merci oggetto sono generalmente vietate per gli individui degli Stati Uniti e nella giurisdizione degli Stati Uniti, a meno che non siano autorizzate o esentate.

Il Tesoro avverte anche le istituzioni finanziarie estere del rischio di sanzioni secondarie per determinate operazioni significative consapevolmente effettuate a beneficio delle persone designate. Questa portata internazionale non significa che tutte le proprietà delle persone interessate, ovunque nel mondo, siano state confiscate.

Con queste sei voci, Washington mira a due forme di sostegno che attribuisce a Hezbollah: l’uso di una struttura caritativa e quella delle aziende commerciali. La decisione rende pubbliche le nuove designazioni, ma non documenta in questa fase l’esecuzione dei blocchi in ogni paese o il loro effetto finanziario misurato.

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