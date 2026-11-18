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Israele sostiene di colpire il Libano per distruggere le capacità militari di Hezbollah e prevenire attacchi sul suo territorio. Questa giustificazione non riassume la storia del conflitto o le conseguenze delle operazioni: Il Libano denuncia le violazioni della sua sovranità, mentre i civili soffrono la distruzione, lo spostamento e l’insicurezza.

La domanda « Perché Israele colpisce il Libano? » chiede diverse risposte separate. Ci sono gli obiettivi dichiarati delle autorità israeliane, gli scontri con Hezbollah, la successiva occupazione del territorio libanese e le regole per qualsiasi operazione militare. Per spiegare le ragioni date per uno sciopero non significa stabilire la sua legalità o giustificare i suoi effetti sugli abitanti.

Quello che Israele dice vuole

Nelle sue comunicazioni militari, Israele presenta le sue operazioni come mezzo per eliminare le armi, i tunnel e le infrastrutture di Hezbollah, riducendo la sua capacità di agire e proteggere la sua popolazione e i suoi soldati. Il 31 luglio 2026 il governo israeliano affermò la distruzione dei tunnel nell’area di Beaufort, presentandoli come legati ad una prevista incursione in Galilea.

Questa formulazione rientra nella posizione israeliana. Non assegna automaticamente ogni colpo di edificio, ogni persona uccisa o ogni terra occupata a Hezbollah. Le ragioni di una particolare operazione devono essere distinte da un obiettivo militare generale. La presunta presenza di attrezzature armate anche non trasforma un villaggio in un bersaglio militare.

Il Libano non è confuso con Hezbollah

Hezbollah è un attore politico e armato libanese sostenuto dall’Iran. Non costituisce l’esercito nazionale o l’intera società libanese. Le sue decisioni militari e quelle del governo non possono essere trattate come quelle di un unico comando. I dibattiti sulle sue armi riguardano precisamente l’autorità dello Stato e il controllo delle decisioni sulla guerra e la pace.

Questa distinzione è essenziale per comprendere la situazione degli abitanti. Vivere in una regione dove Hezbollah è presente non rende una persona un combattente. La legge umanitaria protegge i civili indipendentemente dalle loro opinioni politiche, comunità o luogo di residenza. Una popolazione non perde collettivamente la sua protezione a causa della presenza di un gruppo armato.

Un conflitto che non inizia nel 2023

Gli interventi di Israele in Libano precedono la sequenza attuale di diversi decenni. L’invasione del 1978 portò alla creazione dell’UNIFIL. Israele invase nuovamente il Libano nel 1982. L’occupazione di una parte del Sud continua fino al ritiro del maggio 2000. Questa storia spiega perché, dal lato libanese, la sicurezza non è limitata a fermare il fuoco: comprende anche la fine dell’occupazione e la possibilità di vivere e lavorare nel territorio nazionale.

Nel 2000, le Nazioni Unite hanno identificato la Linea Blu per verificare il ritiro. Questa strada non è un trattato di pace. Nel 2006, una nuova guerra tra Israele e Hezbollah. La risoluzione 1701 ha poi ampliato il ruolo dell’UNIFIL e prevedeva il sostegno all’espansione dell’esercito libanese nel sud. I testi successivi cercano così di affrontare le due dimensioni del problema: le ostilità transfrontaliere e l’esercizio dell’autorità di Stato libanese.

La svolta dell’8 ottobre 2023

La sequenza che porta alla guerra del 2024 iniziò l’8 ottobre 2023, quando Hezbollah aprì il fuoco agli obiettivi israeliani, sostenendo di sostenere Gaza in seguito all’attacco di Hamas contro Israele. Gli scambi di fuoco si stabiliscono su entrambi i lati della linea blu, e poi si intensificano. Nel settembre e nell’ottobre del 2024, l’escalation ebbe una grande scala, con bombardamenti israeliani in varie parti del Libano e attacchi di Hezbollah contro Israele. Questo recente scoppio non sostituisce la storia precedente del conflitto, ma spiega la catena di questa fase militare.

Perche’ gli accordi non hanno fermato gli scioperi?

La cessazione della disposizione delle ostilità del novembre 2024 non ha risolto tutte le controversie. La ripresa del conflitto nel 2026 fu seguita in giugno da un quadro negoziato con gli Stati Uniti. Questo accordo prevede il progresso reciproco e sequenziale, con il disarmo verificato dei gruppi non statali e il graduale reinserimento delle forze israeliane dal territorio libanese, a partire da aree pilota.

Tuttavia, le parti non presentano gli ostacoli nello stesso ordine. Israele mette in evidenza le capacità e le minacce di Hezbollah. I funzionari libanesi insistono sul ritiro, la distruzione e le limitazioni imposte alla distribuzione del loro esercito. Il 16 novembre, Nabih Berri affermò nuovamente che l’occupazione e gli attacchi impedivano il dispiegamento nazionale e il ritorno degli abitanti.

L’osservazione dell’UNIFIL si riferisce ai fatti osservati: nonostante un calo della violenza da giugno, ha ancora riportato violazioni quotidiane, costruzione di posizioni, demolizioni e scioperi sul lato libanese della linea blu nel novembre. Un accordo può quindi rimanere il quadro di riferimento diplomatico senza piena attuazione dei suoi impegni sul campo.

Gli scioperi sono legali perché Israele invoca la sua sicurezza?

No. Una giustificazione della sicurezza non esonera il rispetto del diritto internazionale. Il CICR ricorda tre requisiti centrali nella conduzione delle ostilità: distinguere tra i civili e gli obiettivi militari, non causare danni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto, e prendere tutte le precauzioni possibili per salvare la popolazione.

La proporzionalità non comporta un confronto meccanico del numero di vittime in ogni campo. E ‘accettante di un attacco e danni civili prevedibili. Un avviso di evacuazione non dà più carta bianca: rimangono gli obblighi di distinzione, proporzionalità e precauzione. Le persone che non possono lasciare mantengono la loro protezione.

Queste regole sono vincolanti per tutte le parti. Essi proibiscono gli attacchi ai civili, che siano effettuati dal Libano o contro il Libano. La loro applicazione non dipende da come un campo qualifica il suo avversario.

Perché le conseguenze superano gli obiettivi annunciati?

La guerra colpisce anche strade, abitazioni, colture, scuole e attività economiche. La Banca Mondiale ha constatato nell’agosto del 2026 che la ripresa del conflitto aveva frantumato la ripresa economica del 2025, interessando, tra l’altro, il turismo, il consumo e la capacità produttiva. Anche quando un edificio non è direttamente interessato, l’incapacità di accedere o mantenere può impedire a una famiglia o business di tornare al business.

Pertanto, la risposta non è limitata a « Israel colpisce Hezbollah ». Israele dice che sta mirando ai mezzi militari del movimento; Le sue operazioni si svolgono nel territorio di uno Stato sovrano e hanno conseguenze per un’intera popolazione. Per il Libano, la fine del conflitto richiede sia la cessazione degli attacchi, il ritiro delle forze straniere e un’autorità nazionale in grado di garantire efficacemente il territorio.

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