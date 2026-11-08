Prezzi del processore: motivi per aumenti

I prezzi del processore non aumentano tutti allo stesso ritmo. NVIDIA lancia dal 2020 mostra traiettorie opposte tra gli intervalli, mentre Intel ha pubblicato un aumento medio dei prezzi nel 2026. La produzione di silicio, efficienza, memoria e montaggio avanzato pesa sui costi. Anche la concorrenza e la composizione delle vendite sono importanti. Questo file distingue i prezzi di lancio, i tassi indicativi e gli importi effettivamente pagati, con una tabella comparativa e due infografiche per comprendere la fattura del computer.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il prezzo dei processori aumenta su diversi segmenti, ma non segue una singola curva. Prezzo di lancio, prezzi consigliati, costi industriali e prezzo di vendita medio raccontare di diversi fenomeni. Confondere loro impedisce di capire ciò che effettivamente aggiunge alla bolletta del computer.

Il problema viene misurato per la prima volta nel bilancio di un acquirente. Il prezzo di partenza degli Stati Uniti per una scheda grafica della gamma GeForce 80 è stato di $699 nel 2020; Ha raggiunto $999 per la generazione lanciata nel 2025. La variazione di $300 rappresenta il 42,9 per cento in termini nominali. Ma la stessa gamma ha raggiunto 1.199 dollari all’inizio della generazione media. Un aumento di cinque anni può quindi mascherare un declino tra due generazioni.

Sul lato centrale del processore, Intel fornisce un altro indicatore: nel terzo trimestre del 2026, il suo prezzo di vendita medio per i chip PC è aumentato del 9% su un anno, mentre i volumi sono diminuiti del 14%. Il gruppo ha richiamato gli adeguamenti tariffari e una maggiore percentuale di prodotti di fascia alta. Ciò determina un aumento del prezzo medio per questo produttore, non un’inflazione uniforme di tutte le CPU.

Prezzi del processore: tre fatture diverse

La CPU è il processore generale del computer. Una GPU esegue molti calcoli in parallelo, soprattutto per le immagini e alcune applicazioni di intelligenza artificiale. Nel commercio mainstream, il suo prezzo di solito si riferisce a una scheda completa, con la sua memoria, circuito stampato, alimentazione e raffreddamento. Confrontando questo importo al prezzo di una singola CPU confronta già due diversi perimetri.

Gli acceleratori per i data center aggiungono un’altra complessità. NVIDIA descrive così Blackwell Ultra come un insieme di due grandi chip di calcolo e una connessione dedicata. Le configurazioni del server associano anche processori, memoria e collegamenti veloci. Il prezzo di un server o rack non è quindi il prezzo di un « processore » paragonabile a quello di un componente PC.

Questa distinzione è una spiegazione economica. La domanda di AI può stimolare alcuni strumenti di produzione, componenti o capacità di montaggio. Non significa che ogni CPU del consumatore è fatta sulla stessa linea o che utilizza gli stessi ricordi degli acceleratori del server.

Dal 2020 al 2025, i prezzi di lancio cambiano in base alla gamma

Un confronto coerente è quello di mantenere la stessa valuta, mercato e indicatore. Gli annunci NVIDIA degli Stati Uniti forniscono i seguenti parametri di riferimento per le versioni di base delle famiglie interessate, senza varianti Ti o Super:

Avvio Gamma 80 Prezzo di partenza Gamma 90 Prezzo di partenza 2020 RTX 3080, 10 GB $699 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT $1,499 2022 RTX 4080, 16 GB $1,199 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT $1,599 2025 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT $999 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT $1,999

Importi in dollari correnti statunitensi, escluse le imposte locali. Questi sono pubblicizzati prezzi di partenza, non in-store sondaggi o prezzi correnti.

Gli intervalli non seguono lo stesso percorso. Versioni di base, escluse Ti e Super. Segmenti link lancia, non osservazioni annuali. Fonti: NVIDIA; calcoli Libnanews.

La gamma 90 è aumentata del 33,4% tra il 2020 e il 2025. La gamma 80 è aumentata del 42,9% in questo periodo, ma è diminuita del 16,7% tra il 2022 e il 2025. Questi calcoli misurano l’evoluzione del biglietto di ingresso in intervalli commerciali. Prestazioni, memoria e cambiamento di architettura: non misurano il prezzo di una potenza costante o di un’inflazione aggiustata di qualità.

Il contrasto è ancora più chiaro tra gli ultimi due lanci. La gamma di 80 declina di $200, mentre la gamma di 90 aumenta di $400, o 25%. Lo stesso produttore può quindi ridurre il biglietto d’ingresso di una famiglia e aumentare il biglietto d’ingresso della sua gamma superiore. L’aggiunta di queste variazioni senza tener conto delle quantità vendute non darebbe un indice di mercato rappresentativo.

In Intel, una tantum diminuisce e un prezzo medio in aumento

Il 6 maggio 2025, Intel ha annunciato una riduzione del prezzo consigliato del suo Core Ultra 7,265K in scatola, da $399 a $299, o circa il 25%. Questo precedente mostra che la concorrenza e il riposizionamento di una gamma possono abbassare una CPU nonostante i vincoli industriali.

L’11 marzo 2026 Intel annunciò il Core Ultra 7,270K Plus e Core Ultra 5,250K Plus da 299 e 199 dollari, per disponibilità il 26 marzo. Come a 8 novembre, i record ufficiali mostrano « Recommended Customer Price » di $339 a $349 e $219 a $229 rispettivamente.

Questi parametri corrispondono a indicatori tariffari separati. La loro differenza non è sufficiente a misurare un aumento del prezzo pagato per un prodotto identico. Intel afferma che il suo SPC è indicativo e non costituisce un’offerta formale. L’importo effettivamente pagato dipende ancora dal venditore, versione, promozioni e condizioni locali.

Perché il silicio può costare di più

La produzione inizia su wafer, dischi su cui sono incisi molti chip. Il costo della parte di silicio dipende dal prezzo del wafer elaborato, dall’area occupata da ciascun circuito e dal numero di circuiti sfruttabili. Un chip più grande o una minore efficienza di produzione possono aumentare il costo dell’unità. Così, un’incisione più avanzata da sola non garantisce una riduzione del prezzo di ogni componente.

AMD identifica i rendimenti, le capacità disponibili, i tempi e i prezzi dei suoi subappaltatori come uno dei suoi rischi industriali. L’azienda afferma inoltre che dipende da TSMC per i wafer dei suoi microprocessori e GPU incisi in 7 nanometri o meno. Questa concentrazione rende particolarmente importanti le condizioni di produzione di un numero limitato di fornitori.

TSMC conferma l’entità dello sforzo industriale: il 15 ottobre 2026, il fondatore mantenne una previsione di budget di investimento annuale di 60 miliardi di dollari a 64 miliardi di dollari. Esso riporta anche costi più elevati nelle sue piante estere e un effetto negativo sul margine dei 2 nanometri. Questi fattori spiegano le pressioni dei costi; non permettono di calcolare la quota esatta di una determinata CPU.

Imballaggio e memoria diventano decisivi

L’incisione è solo un passo. L’imballaggio collega i diversi chip tra loro e il resto del sistema. I processi avanzati devono garantire connessioni molto dense, resistere alla potenza elettrica e preservare la qualità del prodotto finale. In particolare, TSMC descrive il suo processo CoWoS come mezzo per integrare chip logici e memoria HBM in un mezzo di interconnessione.

La memoria HBM, utilizzata negli acceleratori, non deve essere confusa con la DDR dei computer o con la DDR delle schede grafiche di consumo. I mercati sono collegati dagli investimenti dei produttori, ma i prodotti e i prezzi rimangono distinti. Il 30 settembre 2026, Micron ha riferito di aver concluso accordi che coprono la stragrande maggioranza dei suoi volumi HBM in bit per l’anno civile 2027, con aumenti di prezzo significativi di un anno. Il gruppo anticipa la prima produzione di wafer dal suo nuovo impianto Idaho a metà del 2027: una capacità aggiuntiva non viene creata istantaneamente.

Ripartizione qualitativa: costi e loro variazione di peso a seconda del prodotto. Nessuna percentuale di costo per componente è pubblicata qui per mancanza di dati verificabili specifici per ogni riferimento.

Conto anche domanda, gamma e margine

Un prezzo di vendita non viene dedotto meccanicamente dall’aggiunta dei componenti. Inoltre finanzia progetti, software, test, garanzia e spese commerciali. Infine, dipende dalla concorrenza e quali acquirenti accettano di pagare. Una carenza può aumentare la potenza di taglio dei prezzi; uno stock in eccesso o un concorrente più aggressivo può produrre l’effetto opposto.

L’indicatore medio dei prezzi deve essere interpretato con la stessa cautela. Nel terzo trimestre del 2026, Intel ha annunciato un aumento del 54% del prezzo medio delle sue CPU server, principalmente legato ad una maggiore percentuale di prodotti di fascia alta. Questa cifra non significa che ogni modello di processore server è aumentato del 54%.

Una società può quindi spendere di più perché un componente identico diventa più costoso, perché acquista una configurazione più potente o perché deve completare la sua attrezzatura. Queste tre situazioni richiedono confronti diversi. Una CPU più economica può anche accompagnare una fattura totale superiore se la memoria, la scheda madre o l’accumulo aumentano.

Confronta il costo completo della piattaforma

Per rinnovare un computer, è quindi necessario portare il costo della CPU più vicino a quello della piattaforma completa e il lavoro da fare. Per un server AI, il confronto deve includere anche memoria, rete, consumi e costi operativi. La giusta domanda economica diventa: quanto è la capacità utile che l’acquirente ha bisogno?

La prima produzione annunciata per l’impianto Micron di Idaho è ancora prevista per la metà del 2027. Per gli acquirenti, l’effetto di questi investimenti dipenderà dai volumi effettivamente disponibili e dalla loro destinazione: memoria pubblica generale, server o acceleratori. Una capacità pubblicizzata non è ancora un calo di prezzo al banco.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews