Komychuvakha: Il drone russo colpisce il salvataggio

Un drone russo ha colpito le squadre di soccorso a Komychouvakha domenica 8 novembre 2026, secondo i servizi di emergenza ucraina. Nessun lavoratore di primo soccorso è stato ferito, ma attrezzature specializzate è stato danneggiato. Stakeholders continuano la loro ricerca sul sito della bomba il 2 novembre. L’amministrazione regionale ha registrato 55 corpi rimossi dalle macerie, 29 dei quali identificati, e 45 persone registrate come mancanti. Queste cifre possono sovrapporsi. Gli attacchi Drone forzano regolarmente le squadre a sospendere le operazioni, secondo le autorità regionali.

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L’attacco di un drone russo a Komyshuvkha ha colpito le squadre di soccorso domenica 8 novembre 2026, secondo i servizi di emergenza ucraina. Erano al sito di un rifugio bombardato il 2 novembre nella zona di Zaporijjia. Nessun soccorritore è stato ferito, ma l’attacco ha danneggiato attrezzature specializzate.

Drone russo in Komyshuvkha durante la ricerca

Il servizio di emergenza dello Stato ucraino mette lo sciopero di mattina. Secondo la sua dichiarazione, il drone ha preso di mira le squadre che continuavano le operazioni di soccorso sul sito della bomba.

Il salvataggio non danneggia le attrezzature. Né la loro dichiarazione specifica la durata di qualsiasi interruzione direttamente collegata a questo attacco.

La ricerca è il settimo giorno. Mykhailo Semikine, capo dell’amministrazione militare regionale Zaporijjia, descrive le operazioni regolarmente interrotte dai droni russi. Il pericolo costringe le squadre a sospendere la loro ricerca periodicamente, dice nella sua situazione dell’8 novembre.

Questo nuovo sciopero così si è verificato su un sito di soccorso che era ancora attivo sei giorni dopo il bombardamento iniziale. Le autorità regionali dicono che devono proteggere gli stakeholder mentre continuano a cercare le vittime.

L’identificazione continua dopo lo sciopero del 2 novembre

Il bombardamento del 2 novembre ha colpito una vecchia scuola e un rifugio vicino. La gente era lì per ricevere aiuti umanitari, secondo le autorità ucraine.

Nella sua situazione, l’amministrazione regionale ha riferito 55 corpi rimossi dalle macerie, 29 dei quali sono stati identificati. Questa valutazione riguarda l’attacco del 2 novembre. Non corrisponde alle vittime dello sciopero dei droni annunciato domenica.

Le autorità elencano anche 45 persone nelle liste delle persone scomparse. Essi sottolineano che alcuni potrebbero essere tra le vittime i cui corpi sono già stati trovati. Queste due cifre non dovrebbero quindi essere aggiunte insieme. L’analisi del DNA continua a stabilire identità.

L’amministrazione regionale non può ancora annunciare una data per la fine delle operazioni. L’indagine e l’identificazione delle vittime rimangono in corso.

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