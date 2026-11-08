In Giordania, il pane precede l’agricoltura

In Shubayqa 1, Giordania nord-orientale, resti carbonizzati attestano la preparazione di torte circa 14.400 anni fa. Questi alimenti precedono i risparmi basati sui cereali domestici. Il loro studio mostra una cucina elaborata, che combinava piante selvatiche e diversi gesti trasformazionali. Questo nuovo episodio della nostra serie « Did You Know? » spiega come i ricercatori identificano questi frammenti e quali le analisi del 2026 aggiungono alla nostra conoscenza di questa dieta preistorica.

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Lo sapevi? In Giordania, i cacciatori-ragatherers stavano già preparando torte circa 14.400 anni fa. In Shubayqa 1, frammenti carbonizzati attestano questa cottura ben prima dello sviluppo delle società agricole. Questo pane preistorico in Giordania non solo racconta la storia del grano. Rivela anche il ruolo delle piante palude, molto meno visibili nelle narrazioni sulla nostra dieta.

La vestigia è in pochi millimetri. Annerito, irregolare, a malapena assomiglia al pane posto oggi su un tavolo. Eppure la sua struttura mantiene la traccia di una preparazione umana. Gli ingredienti sono stati ridotti a piccole particelle, mescolate e cotte. Il fuoco ha trasformato alcuni resti in archivi.

Il sito si trova nel deserto nero, a nord-est della Giordania. Gli scavi effettuati tra il 2012 e il 2015 hanno consegnato camini e edifici in pietra. L’analisi alimentare, pubblicata nel luglio 2018, ha cambiato una catena a lungo tenuta per essere ovvia: l’agricoltura prima, la produzione di pane poi.

Un pane preistorico in Giordania, prima dei campi

Gli abitanti di Shubayqa 1 appartenevano alle comunità natoufiane del Levante. Questi cacciatori-gatherers vissero diversi millenni prima della generalizzazione delle colture domestiche. Eppure sapevano piante commestibili e tecniche sviluppate per elaborarli.

Il loro tempo non è coerente in tutta la regione. Le comunità hanno costruito alloggi sostenibili, mentre la loro mobilità e le loro risorse variavano. Il Natoufiano riguarda territori ora divisi tra diversi paesi, tra cui Libano, Siria e Giordania.

Uno studio del tempo pubblicato nel 2017 aveva già evidenziato l’anzianità di Shubayqa 1. La sua prima occupazione risale a circa 14.600 anni. Essi mostrano che queste comunità non erano limitate ai paesaggi boschivi vicino al Mediterraneo. Hanno anche sfruttato ambienti più aperti verso est.

La formula « pane prima dell’agricoltura » riassume quindi un’osservazione precisa. La trasformazione delle piante selvatiche in alimenti cotti ha preceduto i risparmi basati sui cereali domestici. Non significa che tutti gli abitanti del Levante seguissero lo stesso stile di vita.

Come riconoscere una torta in briciole bruciate

I ricercatori hanno classificato 24 frammenti Shubayqa come preparazioni simili al pane. Non avevano né un miche intatto né una ricetta. L’identificazione si basava sull’esame dei tessuti delle piante, delle particelle e delle cavità immagazzinate nel materiale carbonizzato.

Il microscopio elettronico permette di studiare questa organizzazione su scala molto piccola. La dimensione e la distribuzione dei vuoti aiutano a confrontare un impasto, a bollire o pane cotto. A Shubayqa, le caratteristiche osservate corrispondono a preparazioni piatte, probabilmente non sollevate.

Questa prudenza spiega il vocabolario scientifico: prodotti « pane-come ». Il termine descrive una categoria tecnica. Non permette di ricostituire il loro gusto, la forma o il posto esatto in ogni pasto.

La ricerca sugli alimenti antichi ora comporta diversi approcci. Si confrontano con frammenti archeologici con utensili di macinazione, attrezzature di cottura e esperimenti controllati. Preparare e carbonizzare gli alimenti moderni aiuta a capire le tracce che ogni operazione può lasciare.

I lavori su Çitalhöyük, Turchia e Jarmo, Kurdistan iracheno, continuano questo approccio. Questi siti sono più recenti. Ci permettono di studiare la varietà di preparazioni di cereali, senza supporre che qualsiasi residuo contenente grano fosse necessariamente pane.

Cereali selvatici, ma anche tuberi

La casa di Shubayqa non era alimentata da una panetteria di cereali nel senso attuale. Lo studio dei frammenti indica l’uso di cereali selvatici e, in alcuni casi, di altre piante. Il tessuto sotterraneo probabilmente si riferisce a tuberi di scinps, piante umide.

Questi organi immagazzinano riserve nutrienti. La loro presenza espande l’immagine spontanea di una torta costituita esclusivamente da farina di grano. Ricorda anche una difficoltà archeologica: i semi spesso si riconoscono più facilmente di radici trasformate o tuberi.

La ricerca pubblicata nel 2018 permette di ripristinare una catena di gesti: preparare le piante, macinarle, ottenere un materiale piuttosto fine, poi fare e cuocere un impasto. Non fornisce le proporzioni di una ricetta riproducibile. Presentare una « autentica ricetta di 14.400 anni » supererebbe le prove disponibili.

Queste operazioni richiedevano tempo e competenza. La raccolta di piante selvatiche quindi non ha impedito una cucina complessa. Tra una risorsa trovata nel paesaggio e un cibo servito, diverse trasformazioni potrebbero già verificarsi.

Ciò che lo studio 2026 aggiunge al file

Una nuova analisi botanica, pubblicata il 16 luglio 2026, mette queste torte in una dieta più grande. Copre 90.890 resti vegetali non legnosi dalla sequenza di occupazione Shubayqa 1.

I risultati evidenziano il luogo delle piante umide. Durante le vecchie occupazioni, i tuberi di scinps occupano una posizione importante. Più tardi, la loro proporzione diminuì, mentre i semi e le erbe divennero più importanti.

Il paesaggio attuale può ingannare il visitatore. Il nome Black Desert evoca aridità e basalto. Alla fine del Pleistocene, il bacino confinante ricevette acqua in grado di mantenere un ambiente umido, stagionale o più sostenibile. Questa risorsa ha contribuito a rendere possibili ripetuti soggiorni.

Questo sviluppo richiede di evitare una storia concentrata esclusivamente sul grano. Le prime galette conosciute in loco appartenevano a una serie di cibi diversi. La presenza di pane non mostra che i cereali hanno già dominato tutta la sussistenza.

La scoperta non data l’invenzione del pane

Un’antica vestigia dà un limite documentario: questa pratica esisteva almeno in quel momento. Non designa automaticamente il suo luogo di nascita. I preparativi precedenti possono essere scomparsi, non carbonizzare o rimanere in siti sconosciuti.

L’ordine delle scoperte dipende anche dai metodi. Una ricerca che conserva ed esamina piccoli frammenti organici può rivelare cibi a lungo trascurati. La storia culinaria diventa chiara quando l’attenzione è concentrata su resti precedentemente difficili da identificare.

La scoperta permette anche di stabilire una filiazione diretta con l’attuale pane libanese. Le somiglianze generali, come una forma piatta, non sono sufficienti per dimostrare la trasmissione continua di una ricetta per millenni.

Resta una domanda: il desiderio di produrre più di questi alimenti incoraggia la coltivazione dei cereali? Questa proposta rimane un’ipotesi. In particolare, la ricerca continua cerca di distinguere la raccolta, la gestione delle risorse e la cultura, confrontando Shubayqa 1 con il vicino sito Shubayqa 6.

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