Ferrovie nel Golfo: sei paesi firmano un accordo

I sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno firmato un accordo ferroviario a Manama l’8 novembre 2026. Il testo organizza il coordinamento con l’Autorità Ferroviaria GCC, specifica le responsabilità nazionali e prevede norme di sicurezza e di funzionamento comuni. Questa fase riguarda l’attuazione della rete regionale, approvata nel 2009. Non segna l’apertura di un nuovo servizio di trasporto. L’obiettivo rimane quello di collegare le reti nazionali per facilitare i viaggi e gli scambi.

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I sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) hanno firmato un accordo ferroviario l’8 novembre 2026. Riunione a Manama, Bahrain, hanno adottato un quadro comune per collegare le loro reti nazionali. Il testo specifica le responsabilità di ciascun paese e le modalità di coordinamento. Questa fase organizza il progetto ferroviario nel Golfo. Non corrisponde all’apertura di un nuovo servizio.

L’accordo riunisce Bahrain, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Qatar e Emirati Arabi Uniti. I Ministri dei trasporti CCMD hanno partecipato alla cerimonia. Anche il segretario generale dell’organizzazione, Jasem Mohamed Albudaiwi, era presente.

Ferrovie nel Golfo: regole comuni per le reti

Secondo il Ministero dei Trasporti del Qatar, il testo stabilisce un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e l’Autorità ferroviaria GCC. Esso mira a rimuovere gli ostacoli all’attuazione del progetto. Organizza inoltre l’integrazione tecnica e operativa delle reti nazionali nel futuro pacchetto regionale.

Le disposizioni riguardano norme tecniche, norme operative e requisiti di sicurezza. Essi coprono anche l’interoperabilità, cioè la capacità delle diverse reti di operare insieme. L’accordo definisce le responsabilità di ciascun paese e prevede un calendario per l’attuazione e lo sfruttamento.

Un progetto approvato nel 2009

Nel 2009, il Consiglio Supremo del GCC ha approvato la creazione di una rete che collega i sei Stati membri. Nel dicembre 2021 aveva deciso di creare un’autorità ferroviaria comune. La sua missione è di coordinare l’attuazione del progetto e garantire la sua compatibilità con le reti nazionali.

Il Ministro dei Trasporti del Qatar, Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, ha difeso gli obiettivi economici dell’accordo. In particolare, ha sottolineato il movimento delle persone e dei beni, dei servizi logistici, del commercio e del turismo. Questi effetti attesi rimangono legati alla realizzazione dei collegamenti e al loro funzionamento.

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