1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dominique de Villepin entrò nella campagna presidenziale del 2027. La Francia Umanista, il movimento che ha fondato, ha annunciato la sua candidatura venerdì 20 novembre. Il suo progetto propone di trasferire parte del finanziamento della protezione sociale al CSG e di estendere i poteri delle parti sociali. Deve ancora raccogliere le sponsorizzazioni necessarie.

Il sito di La France humaniste ora mostra la candidatura dell’ex Primo Ministro e chiede ai rappresentanti eletti di sponsorizzarlo. Dominique de Villepin ha guidato il governo dal 2005 al 2007, sotto Jacques Chirac. Aveva precedentemente occupato il Ministero degli Affari Esteri, dove aveva condotto l’opposizione francese all’intervento in Iraq nel 2003.

Che cosa dicono le sue proposte salariali

La domanda si basa sui testi pubblicati dal movimento sotto il titolo « Projet France 2027 ». La sua componente economica propone di trasferire oltre 200 miliardi di euro di contributi al contributo sociale generalizzato. Il documento prevede un guadagno medio di 200 euro al mese per i dipendenti. Questa cifra è una stima della campagna, non un guadagno garantito per ogni famiglia. L’effetto dipenderebbe, tra l’altro, dalla distribuzione dei finanziamenti tra i ricavi e dalle regole che il legislatore avrebbe mantenuto.

La parte sociale propone che le parti sociali siano affidate all’aggiornamento annuale del Smic e che esse abbiano un ruolo nella preparazione delle riforme principali. Esso intende anche mettere da parte per i dipendenti un terzo dei seggi dei consigli di amministrazione o dei comitati di vigilanza di almeno 1.000 dipendenti. I due testi si occupano quindi di come finanziare la protezione sociale e di coloro che decidono su determinate regole del lavoro. Queste sono proposte scritte del movimento, non misure che sono entrate in vigore.

Il filtro della sponsorizzazione 500

L’annuncio lancia la campagna politica, ma non garantisce un posto sulla scheda elettorale. La legge prevede almeno 500 presentazioni elette ammissibili, con firme di almeno 30 dipartimenti o comunità d’oltremare e non più di un decimo dei firmatari dello stesso territorio. Una promessa di sostegno quindi non conta come presentazione ricevuta e validata. Spetta al Consiglio costituzionale redigere l’elenco ufficiale dei candidati.

Archivio fotografico: Dominique de Villepin, allora Ministro degli Affari Esteri, immagine rilasciata nel 2004, non correlata all’annuncio del 20 novembre 2026. José Cruz / Agência Brasil, via Wikimedia Commons,CC BY 3.0 BR. Tutta la foto ridimensionata e vestita da Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews