Le autorità irachene annunciano l’apertura del comando congiunto di Jurf al-Sakhar e l’inizio del reinserimento delle forze di sicurezza. La polizia federale è responsabile del dispositivo. Questa fase conferma l’istituzione del quartier generale, ma non dimostra il controllo dell’intera area o il ritiro totale. Il Kataëb Hezbollah rimane al centro del caso. Gli annunci della conferenza stampa sull’accesso civile non dimostrano il ritorno degli abitanti.

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Le autorità irachene hanno annunciato venerdì 20 novembre, l’apertura del comando congiunto di Jurf al-Sakhar, a sud di Baghdad, e l’inizio del reinserimento delle forze di sicurezza. La polizia federale gestisce il nuovo sistema. L’annuncio conferma l’apertura del comando, ma non significa che le autorità già controllano l’intera area.

Il generale Ahmed Hatem Hamid, che è stato nominato capo del comando, ha annunciato la sua apertura in una conferenza stampa tenuta venerdì nella provincia di Babil. Il generale Saad Maan, responsabile della comunicazione dei servizi di sicurezza iracheni, ha confermato l’apertura e ha indicato che la sostituzione delle unità sarebbe iniziata durante il giorno. Un corrispondente dell’agenzia pubblica irachena ha poi riferito che le forze congiunte avevano iniziato ad entrare nella zona, noto anche come Jurf al-Nasr.

In Jurf al-Sakhar, il comando si apre prima della fine del reinserimento

Questi sono due passi distinti. La sede centrale può assumere il controllo del coordinamento dei servizi prima che tutti i cambiamenti a terra abbiano avuto luogo. Giovedì, il portavoce del Comandante in Capo ha annunciato un sistema di unità militari, di polizia federale e di mobilitazione popolare. Venerdì, le autorità hanno confermato che la polizia federale avrebbe preso il comando. Non hanno annunciato che la ridistribuzione era completa.

L’apertura riflette una decisione presa dal governo Ali al-Zaidi dopo giorni di tensione con il Kataeb Hezbollah. Il gruppo armato iracheno, sostenuto dall’Iran, è stato istituito da anni in questa parte della provincia di Babil. Il governo aveva annunciato un ordine di entrare nelle forze e poi la creazione del comando. Il rapporto di ingresso sul campo di venerdì è nuovo a questi annunci. Non permette di concludere un completo ritiro del Kataëb Hezbollah o di assimilare il disarmo.

La riorganizzazione delle forze non risolve la situazione degli abitanti

La riorganizzazione si basa sulle indagini irachene sul presunto contrabbando di petrolio. Kataeb Hezbollah ha negato qualsiasi coinvolgimento. Nessuno dei punti presentati venerdì sull’apertura del comando costituisce una conclusione di questa indagine.

La conferenza stampa ha anche fatto riferimento al successivo accesso alla strada civile. Questo annuncio non è né una riapertura generale né la prova del ritorno degli abitanti sfollati. I prossimi passi da controllare sono l’esercizio effettivo delle responsabilità di comando nel campo e l’attuazione delle decisioni sul movimento dei civili.

La Tigre a Baghdad il 31 luglio 2016. Veduta della capitale irachena: non mostra Jurf al-Sakhar o il ripiegamento del 20 novembre 2026. Dominique A. Pineiro / United States Department of Defense (United States federal public domain).Avviso fotografico.

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