Uno sciopero è riferito a Kfar Tebnit, senza record confermato. L’Independence Tribute Calendar specifica gli appuntamenti e le chiusure del fine settimana di lunedì. A Bruxelles, un vertice riunisce l’Unione europea e il Regno Unito. Londra reagisce al giudizio sulla Rohingya. In Libano, Al Fajr ritorna alla sala.

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Un attacco aereo è stato segnalato questo venerdì a Kfar Tebnit, nel sud del Libano, senza record confermato. La presidenza ha dettagliato il programma di tributi all’indipendenza, e i servizi pubblici si chiuderanno lunedì. All’estero, Bruxelles ospita il vertice tra l’Unione europea e il Regno Unito, mentre Londra annuncia una misura diplomatica dopo la sentenza sul genocidio della Rohingya. Infine, in Libano,Al Fajrtorna al cinema.

Libano meridionale: uno sciopero segnalato a Kfar Tebnit

Venerdì mattina, l’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha segnalato un attacco aereo israeliano di due volte su Kfar Tebnit nel distretto di Nabatiyah. La spedizione è stata emessa alle 0957 ore di Beirut. È ora di segnalare, non è tempo di colpire: il testo indica solo che era appena avvenuto. Non dà una valutazione umana o danno. L’assenza di tale chiarimento non porta alla conclusione che non ci sono state vittime.

Questo rapporto è distinto dallo sciopero del giovedì di Israele a Janta, Bekaa. Nel Consiglio di sicurezza, il giovedì ha chiuso le consultazioni incentrate sull’attuazione della risoluzione 1701. Le Nazioni Unite non hanno annunciato alcun voto o accordo per il periodo post-FINUL. La risoluzione rimane in vigore indipendentemente dal mandato della forza, la cui scadenza attuale è il 31 dicembre.

Indipendenza: i tributi del fine settimana e le chiusure di lunedì

Il protocollo della presidenza prevede due tributi a Beirut sabato 21 novembre: alle 10 di fronte alla statua di Béchara al-Khoury e alle 11 di fronte alla statua di Riad al-Solh. Il Ministro dell’Agricoltura, Nizar Hani, si reca a Bchamoun alle 11.30. Domenica, il giorno della festa, il Ministro dell’Ambiente, Tamara el-Zein, è di andare alla cittadella di Rachaya alle 11.30. Il programma si concentra su questi tributi; non stabilisce rotte di traffico o deviazioni.

La nota del Primo Ministro del 5 novembre prevede la chiusura di tutte le amministrazioni pubbliche, istituzioni pubbliche e comuni lunedì 23 novembre, anniversario della 22a domenica. La nota non copre negozi o scuole private. Il giorno lavorativo successivo dopo il fine settimana sarà quindi martedì, conformemente al calendario del servizio in questione.

Bruxelles: il secondo vertice UE-UK

António Costa, Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Andy Burnham si incontrano a Bruxelles per prendere in considerazione gli impegni assunti al primo vertice di Londra nel maggio 2025. Il Consiglio europeo indica una nomina a partire dalle 10.30, ora indicativa a Bruxelles, cioè alle 11.30 a Beirut. La conferenza stampa è stata annunciata intorno alle 13.25 a Bruxelles, 14.25 in Libano.

Il commercio alimentare e un regime di mobilità giovanile limitato sono tra i temi che Londra intende portare avanti. Queste discussioni non significano il ritorno alla libera circolazione o l’entrata in vigore di nuove regole di venerdì. Nessun testo finale è stato pubblicato al momento della chiusura del bollettino.

Rohingyas: Londra ordina l’espulsione dell’attaccante militare del Myanmar

Il Regno Unito ha annunciato giovedì che aveva ordinato l’espulsione dell’attaccante militare del Myanmar e ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza. L’ordine di espulsione non conferma la sua partenza effettiva, e la domanda del Regno Unito non fissa una data di riunione. Venerdì, il portavoce della presidenza del Myanmar ha detto alla stampa di Naypyidaw che il giudizio era ingiusto.

La Corte Internazionale di Giustizia ha concluso giovedì che il Myanmar aveva commesso genocidio contro la Rohingya nello Stato Rakhine settentrionale, in un caso che includeva le operazioni del 2017. Il giudizio riguarda la responsabilità dello Stato, non le singole condanne penali. Ordini riparazioni, ma non imposta ancora un importo di compensazione. La reazione del governo non cambia la portata della sentenza.

Cultura:Al Fajrritorno alle camere

Al FajrLa finzione, situata durante la lotta per l’indipendenza del Libano sotto il mandato francese, tornò al teatro il 19 novembre, secondo i programmi degli operatori. La storia segue i giornalisti impegnati al mandato. Un operatore presenta una versione 4K, con una colonna sonora remixata e scene rielaborate utilizzando intelligenza artificiale. È la primavera di un film fittizio, non la presentazione di immagini documentarie inedite del 1943. Le ore e la disponibilità dipendono dalle camere.

Facciata della cittadella di Rachaya. Archivio fotografico pubblicato nel 2020, non correlato al successo di Kfar Tebnit e prima dei tributi di quest’anno. François El Bacha / Libnanews.

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