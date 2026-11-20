Libano, Siria, Giordania e Iraq vogliono facilitare il passaggio delle colture tra i loro mercati. A Beirut, i ministri dell’agricoltura hanno discusso i certificati sanitari, i controlli e la catena fredda. Il lavoro deve continuare, senza cambiamenti immediati annunciati ai confini nazionali.

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Libano, Siria, Giordania e Iraq vogliono semplificare il passaggio da un mercato all’altro. Riunione il 19 novembre a Beirut, i loro ministri dell’agricoltura hanno lavorato su certificati, controlli e transiti sanitari. Per i produttori libanesi, la sfida è quella di trascorrere meno tempo al confine senza interrompere la catena fredda. Tuttavia, nessuna nuova formalità è stata annunciata come applicabile.

La riunione, presieduta dal ministro libanese Nizar Hani, ha esteso un quadro di cooperazione concluso a Damasco nel 2023. Il Ministero dell’Agricoltura libanese afferma che gli interlocutori tecnici devono essere nominati in tutti e quattro i paesi per preparare e seguire un piano di lavoro comune. Secondo il Ministero dell’Agricoltura siriano, la prima fase annunciata è la formazione di un comitato direttivo entro un mese. I gruppi specializzati devono quindi lavorare su colture, bestiame e commercio.

Il destino di un carico è giocato anche prima del confine

Per un armatore di verdure fresche o di frutta, l’accesso a un mercato non dipende esclusivamente dall’autorizzazione alla vendita. Dipende anche dalle prove accettate dalle autorità, dai controlli in ogni fase e dal tempo trascorso in rotta. Il Ministero libanese cita linee d’azione chiare: avvicinare gli standard tecnici ai prodotti per l’esportazione, migliorare il controllo sanitario e le procedure di certificazione e coordinare meglio l’imballaggio, il raffreddamento, lo stoccaggio e il trasporto.

Un certificato che afferma che molto soddisfa i requisiti fitosanitari del paese di destinazione non è un permesso di movimento generale. Transito e ammissione al mercato di destinazione sono due questioni distinte. Per una spedizione libanese che passa attraverso la Siria prima di raggiungere la Giordania o l’Iraq, semplificare un documento non è quindi sufficiente se i restanti controlli prolungano il periodo di attesa o se le condizioni di entrata del paese di acquisto non sono soddisfatte.

I relè influiscono particolarmente sui prodotti deperibili. Il trasporto refrigerato riduce le perdite di qualità, ma i costi di stoccaggio e di attesa. Per una cooperativa che raggruppa le colture provenienti da diverse aziende agricole, le procedure prevedibili faciliterebbero anche l’organizzazione dell’imballaggio e l’impostazione di una data di consegna. La relazione non riflette le scadenze attuali o i risparmi previsti.

Commissioni annunciate, nessun nuovo regime alle frontiere

L’incontro fa parte delle discussioni già in corso. Nel mese di settembre, il Ministero dell’Agricoltura libanese ha annunciato le discussioni con la Giordania sui programmi di produzione e le difficoltà incontrate ai punti di passaggio. Il dossier quattro volte va oltre questi scambi bilaterali: comprende il movimento di merci tra diversi territori e il monitoraggio dei rischi comuni, come le malattie animali e i parassiti delle colture.

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite ha partecipato all’incontro e ha presentato le modalità per il piano comune. Tuttavia, il prossimo passo per gli esportatori sarà amministrativo: regole pubblicate su documenti riconosciuti, controlli e la loro data di applicazione. Le relazioni del 19 novembre non menzionano l’apertura di posti di frontiera, la riduzione immediata dei dazi o l’abolizione dei certificati. Il programma annunciato prevede fasi di lavoro per le amministrazioni, non nuove date per la spedizione alle imprese.

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