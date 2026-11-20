Donald Trump ha detto che non era affrettato a prendere una decisione sull’Iran e ha rinviato la discussione al nuovo anno. Quando è stato chiesto di tornare dalla Cina, il Presidente degli Stati Uniti non ha annunciato una data di sciopero o di sospensione delle ostilità. Il Senato ha respinto separatamente una richiesta di ritiro delle forze americane.

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Donald Trump ha detto giovedì 19 novembre che non era affrettato a decidere sull’Iran e che lo avrebbe visto dopo l’inizio dell’anno. Interrogato separatamente sull’ipotesi di nuovi scioperi, il Presidente degli Stati Uniti ha anche rinviato la discussione al post-nuovo anno. Non ha annunciato una data di funzionamento o una sospensione formale delle ostilità.

Commenti sul ritorno della Cina

In un’intervista telefonica con Axios durante il suo ritorno dalla Cina, Donald Trump ha indicato che non aveva fretta di prendere una decisione sull’Iran e che avrebbe visto cosa sarebbe successo dopo l’inizio dell’anno. Ha fatto simili osservazioni a Reuters sul suo aereo. Interrogato questa volta su possibili nuovi scioperi, ha risposto che ne avrebbe parlato dopo il nuovo anno.

Il punto di vista di Donald Trump è quando dice che vuole guardarlo o parlarne di nuovo. Essa non costituisce una data fissa per un’operazione, né costituisce un’impresa di escludere l’uso della forza fino ad allora. Questa indicazione pubblica è nuova alle discussioni interne precedentemente riportate.

Un voto separato nel Senato

Lo stesso giovedì, il Senato degli Stati Uniti ha respinto la risoluzione H.Con.Res.93, che ha chiesto il ritiro delle forze degli Stati Uniti dalle ostilità contro l’Iran. Il rifiuto non ha fissato un calendario militare. Il voto e i colloqui di Donald Trump sono quindi due passi distinti: il Senato ha votato su una richiesta di ritiro, mentre il Presidente pubblicamente ha fatto riferimento al momento in cui ha intenzione di parlare di nuovo circa la fine del conflitto.

La dichiarazione rilasciata dalla Cina dopo l’incontro tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin a Shenzhen non contiene alcun impegno per il conflitto con l’Iran. Né è l’intervista del Presidente degli Stati Uniti un annuncio comune dei tre paesi.

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