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Beit Beirut: preservare le tracce della memoria
A Sodeco, un incontro annunciato questo venerdì 20 novembre alle ore 17 mette in primo piano la conservazione di musei e archivi.
Archivio foto: Libnanews, tra cui François El Bacha. Narrazione: voce di sintesi.
https://libnanews.com/beit-beirut-preserver-les-traces-de-la-memoire/
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