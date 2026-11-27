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Gli amministratori hanno preso il controllo dello sconto britannico il 25 novembre. I negozi di Dealz in Irlanda continuano ad operare a breve termine, mentre si prevede una vendita totale o parziale.

Poundland Limited e Poundland Elgin Limited sono entrati nella procedura britannicaamministrazionemercoledì 25 novembre. Tre partner di AlixPartners sono stati nominati dopo la leadership della High Court. I direttori dicono che la ricerca di un acquirente, effettuata prima della loro nomina, non ha permesso di trovare una soluzione solvente per l’intera azienda.

Una vendita in blocco o per attività rimane possibile

AlixPartners riprende il processo di vendita. L’impresa prevede uno smaltimento della società o dei suoi beni, in tutto o in parte. La procedura non è quindi un annuncio di liquidazione immediata. Il giorno della loro nomina, gli amministratori hanno indicato che i negozi e i centri di distribuzione sono rimasti aperti. Nel suo parere ai clienti, Dealz afferma che l’attività nella Repubblica d’Irlanda continua a breve termine e che la maggior parte dei negozi rimane aperta fino a nuovo avviso. Nessun programma generale di chiusura è stato annunciato in questi avvisi.

Il sindacato britannico Usdaw ha chiesto di incontrare rapidamente gli amministratori. Aveva stimato all’inizio di novembre che circa 11.000 posti di lavoro erano in gioco. Questa figura si riferisce a posizioni la cui unione mira a preservare il futuro, non a licenziamenti già pronunciati.

Le condizioni di ritorno cambiano a Poundland

Nel suo parere del Regno Unito, Poundland afferma che, a partire dal 26 novembre, i suoi negozi non offrono più un rimborso o uno scambio di idee. Questa politica commerciale si distingue dai diritti legali applicabili in particolare ai prodotti difettosi. Esso afferma inoltre che le richieste di acquisto pre-governo possono essere trattate come pretese non garantite, piuttosto che depositate direttamente nei negozi. Questi dettagli riguardano la politica annunciata da Poundland nel Regno Unito.

In una lettera del 25 novembre, la Commissione per gli Affari economici della Camera dei Comuni ha chiesto che i direttori fossero ascoltati. In questa fase, la comunicazione di AlixPartners non designa alcun proprietario o negozio permanente.

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