La società ha annunciato giovedì 26 novembre la consegna del Bled El Hadba. Il nuovo velivolo entra a far parte della flotta a medio raggio, distinta dall’Airbus a lungo raggio e dagli ATR regionali.

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La società ha annunciato giovedì 26 novembre la consegna del Bled El Hadba. Il nuovo velivolo entra a far parte della flotta a medio raggio, distinta dall’Airbus a lungo raggio e dagli ATR regionali.

Air Algeria ha annunciato giovedì 26 novembre che aveva ricevuto un Boeing 737 MAX 8Bled El Hadba. L’annuncio riguarda una consegna: non specifica il primo volo commerciale del velivolo o le linee a cui sarà assegnato. Pertanto, non comporta un immediato aumento delle frequenze tra la Francia e l’Algeria.

Boeing per corto e medio raggio

Il MAX 8 appartiene alla nuova generazione di 737, di cui Air Algeria gestisce già diverse versioni precedenti. Entro il giugno 2023, Boeing aveva annunciato un ordine solido di otto 737-9 per il corto e medio raggio. Il MAX 8 consegnato il giovedì è una variante diversa. Pertanto, l’ordine iniziale di otto 737-9 non deve essere letto come il numero di MAX 8 ricevuto. Il programma aziendale di oggi include un totale di 10 737 MAX 8 e MAX 9 versioni.

Airbus e ATR soddisfano altre due esigenze

Per le rotte lontane, Airbus aveva annunciato il 14 novembre 2025 la consegna del primo Air Algeria A330-900. L’aereo aveva 308 posti in tre classi. Il produttore ha visto l’A330neo come un modo per estendere il servizio da Algeri a Asia e l’altro lato dell’Atlantico. Descrisse poi una serie di otto A330neo; il programma presentato dalla società nel novembre 2026 prevede dieci. Queste sono due dichiarazioni datate del programma, non il numero di aerei attualmente in servizio.

Nel luglio 2025, ATR confermò un ordine per 16 ATR 72-600. Il produttore ha anche annunciato un simulatore per l’addestramento dell’equipaggio. Questi aeromobili regionali soddisfano una diversa necessità per i grandi vettori di medie dimensioni Boeing e Airbus. Per ilBled El Hadbai nuovi dati sono la sua consegna; nessun incarico commerciale è stato annunciato con lei.

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