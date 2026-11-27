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Tarek Mitri rappresenta un Libano senza presidente alla conferenza americana. Beirut difese l’iniziativa araba adottata cinque anni prima, senza unire i negoziati bilaterali annunciati da Israele e dall’OLP.

Il 27 novembre 2007, all’Accademia Navale degli Stati Uniti di Annapolis, il presidente George W. Bush ha letto il testo con cui il primo ministro israeliano Ehud Olmert e Mahmoud Abbas, a nome dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (PLO), si sono impegnati a riprendere i negoziati. Il Libano è una delle delegazioni presenti. Fu rappresentato da Tarek Mitri, Ministro della Cultura, che agiva poi come Ministro degli Affari Esteri. Il suo governo non è parte del testo letto da Bush.

A Beirut, la presidenza è vacante

Quattro giorni prima, il mandato di Émile Lahoud è scaduto senza che il Parlamento abbia eletto il suo successore. Il 23 novembre, le Nazioni Unite hanno preso atto di un quinto rinvio delle elezioni. Mitri si reca quindi negli Stati Uniti per conto del governo libanese mentre il paese è senza presidente. Questa vacanza terminerà il 25 maggio 2008 con l’elezione di Michel Sleiman.

Prima della sua partenza, Mitri incluse la partecipazione libanese al consenso arabo. A Annapolis, ha riaffermato il rifiuto di un insediamento permanente per i rifugiati palestinesi in Libano. Questa posizione non equivale a una negoziazione tra Beirut e Israele: la dichiarazione comune non stabilisce alcuna disposizione sui rifugiati in Libano o stabilisce qualsiasi controversia di confine tra Libano e Israele.

Il quadro arabo era stato adottato a Beirut

L’iniziativa di pace araba, adottata il 28 marzo 2002 dall’incontro della Lega Araba a Beirut, si basa su uno scambio regionale. Ha proposto relazioni normali con Israele in cambio del ritiro dai territori arabi occupati dal 1967 e l’istituzione di uno Stato palestinese sovrano, con Gerusalemme orientale come capitale. Esso chiede una soluzione equa e convenuta alla questione dei rifugiati, con riferimento alla risoluzione 194, dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e respinge le forme di insediamento permanente incompatibili con la situazione speciale dei paesi ospitanti.

Il programma Annapolis prevedeva una discussione sulle relazioni che Israele poteva negoziare separatamente con la Siria e il Libano. È stato un punto dell’ordine del giorno, non un annuncio di colloqui aperti tra Beirut e Israele. Ban Ki-moon, allora segretario generale delle Nazioni Unite, ha anche ricordato che la ricerca della pace regionale riguardava entrambi i paesi, senza presentarli come parti dell’impegno israelo-palestinese.

Termine fissato alla fine del 2008, senza trattato

Olmert e Abbas si impegnano a negoziare immediatamente le questioni sostanziali e a fare il possibile per raggiungere un accordo entro la fine del 2008. Essi includono un comitato direttivo e riunioni regolari. Gli Stati Uniti devono seguire la mappa stradale per la pace. Nel novembre 2008, Abbas e il ministro degli Esteri israeliano Tzipi Livni hanno riconosciuto prima del Quartetto che il termine non sarebbe stato rispettato. Il 16 dicembre il Consiglio di sicurezza continua a sostenere i negoziati nella sua risoluzione 1850. Il processo non porta ad un accordo di stato permanente.

Per il Libano, il record di Annapolis è quello della partecipazione diplomatica senza impegno bilaterale: Beirut ha difeso il quadro arabo e la sua posizione sui rifugiati, mentre i negoziati annunciati nel Maryland erano la responsabilità di Israele e dell’OLP.

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