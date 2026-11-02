Porto di Beirut: un record di 2.072 teu refrigerati

Il porto di Beirut ha annunciato lunedì 2 novembre 2026 un record di 2.072 teu registrati in un giorno. Secondo la sua dichiarazione, è il livello più alto raggiunto nella sua storia per questa categoria di contenitori.
Un record annunciato dal porto di Beirut
L’istituzione presenta questa figura come un indicatore della sua capacità di gestire grandi volumi di contenitori con particolari requisiti tecnici. Esso mette in evidenza la sua disponibilità operativa, reattività e risposta alle esigenze dei commercianti ed esportatori.
Il volume annunciato riguarda i contenitori refrigerati, anche denominato « reefer ». La cifra di 2.072 è espressa in equivalenti di 20 piedi (TEU), un’unità di capacità utilizzata nel trasporto marittimo. Non corrisponde necessariamente al numero di contenitori fisici.
Il comunicato stampa non specifica la data del giorno interessato o il livello del record precedente. Né dettaglia la distribuzione di questo volume tra le diverse operazioni del porto.
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