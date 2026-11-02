Porto di Beirut: un record di 2.072 teu refrigerati

Notizie

Il porto di Beirut ha annunciato lunedì 2 novembre un record di 2.072 teu registrati in un giorno. Secondo la sua dichiarazione, è il livello più alto raggiunto nella sua storia per questa categoria di contenitori. La figura è espressa in equivalente venti piedi, un’unità di capacità, non in numero di contenitori fisici. Il porto sottolinea la sua capacità di elaborare queste merci a specifiche esigenze tecniche. Non specifica la data di questa prestazione o il record precedente.