EDL incorre tagli di default del settore pubblico

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L’industria elettrica del Libano ha annunciato lunedì 2 novembre, il lancio di procedure di taglio per le amministrazioni pubbliche non rimborsabili, le istituzioni pubbliche e i comuni. La misura riguarda gli organismi che non hanno anche contattato EDL per regolarizzare la loro situazione. Da stamattina, l’istituzione ha aggiornato le liste di abbonamento e dato le istruzioni necessarie. Il suo consiglio di amministrazione non ha chiesto nomi non confermati. Un nuovo comunicato dovrebbe specificare il corso della giornata e i risultati delle misure adottate.