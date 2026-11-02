EDL incorre tagli di default del settore pubblico

Electricité du Liban (EDL) ha annunciato lunedì 2 novembre 2026 l’attuazione della sua decisione di default. Si rivolge a amministrazioni, istituzioni pubbliche e comuni che non hanno pagato le loro fatture o hanno contattato l’istituzione per regolarizzare la loro situazione.
Il Consiglio di Amministrazione afferma che le squadre hanno cominciato ad aggiornare le liste di abbonamento delle organizzazioni interessate questa mattina. EDL ha anche dato le istruzioni necessarie per eseguire i tagli.
EDL chiede di non trasmettere nomi non confermati
Tuttavia, il comunicato stampa non fornisce alcuna lista di autorità o comuni che sono in realtà senza potere. Né menziona i tagli fatti.
Il Consiglio di Amministrazione invita i media a verificare i nomi degli organi interessati. Gli chiese di attenersi esclusivamente ai suoi annunci per evitare confusione.
Un nuovo comunicato dovrebbe specificare il corso della giornata e i risultati delle misure adottate.
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