2 novembre 2026
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EDL incorre tagli di default del settore pubblico

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L’industria elettrica del Libano ha annunciato lunedì 2 novembre, il lancio di procedure di taglio per le amministrazioni pubbliche non rimborsabili, le istituzioni pubbliche e i comuni. La misura riguarda gli organismi che non hanno anche contattato EDL per regolarizzare la loro situazione. Da stamattina, l’istituzione ha aggiornato le liste di abbonamento e dato le istruzioni necessarie. Il suo consiglio di amministrazione non ha chiesto nomi non confermati. Un nuovo comunicato dovrebbe specificare il corso della giornata e i risultati delle misure adottate.

Couverture éditoriale : siège d’Électricité du Liban, photographie d’archives de 2008.
Siège d’Électricité du Liban, archives 2008. Photo Philippe48 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Adaptation éditoriale Libnanews sous CC BY-SA 3.0.
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Electricité du Liban (EDL) ha annunciato lunedì 2 novembre 2026 l’attuazione della sua decisione di default. Si rivolge a amministrazioni, istituzioni pubbliche e comuni che non hanno pagato le loro fatture o hanno contattato l’istituzione per regolarizzare la loro situazione.

Il Consiglio di Amministrazione afferma che le squadre hanno cominciato ad aggiornare le liste di abbonamento delle organizzazioni interessate questa mattina. EDL ha anche dato le istruzioni necessarie per eseguire i tagli.

EDL chiede di non trasmettere nomi non confermati

Tuttavia, il comunicato stampa non fornisce alcuna lista di autorità o comuni che sono in realtà senza potere. Né menziona i tagli fatti.

Il Consiglio di Amministrazione invita i media a verificare i nomi degli organi interessati. Gli chiese di attenersi esclusivamente ai suoi annunci per evitare confusione.

Un nuovo comunicato dovrebbe specificare il corso della giornata e i risultati delle misure adottate.

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