Il RDC sta avviando una consultazione per studiare futuri ascensori grano di Beirut e diversi siti regionali. Le proposte sono previste il 17 dicembre. La donazione del Kuwait copre gli studi, senza assegnare il sito. L’estensione del container terminal e il contratto di manutenzione portuale sono decisioni separate.

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Il 20 novembre il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione ha lanciato un invito internazionale a presentare proposte per studiare il futuro degli ascensori di grano. Le proposte sono previste il 17 dicembre a mezzogiorno, ora di Beirut. Una quota di 1,5 milioni di dollari di una donazione del Kuwait è stata destinata a studi preliminari. La consultazione non copre la costruzione di silos e non designa il loro operatore.

La procedura apre una domanda che gli annunci sulla ricostruzione del porto spesso lasciano da parte: quale parte delle riserve di grano dovrebbe essere tenuta a Beirut, e quale parte può essere distribuita altrove? I documenti del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione, la CDR, intendono prendere in considerazione diverse soluzioni. Questo è distinto dall’estensione del container terminal e da un mercato di servizio che l’Autorità Portuale ha già firmato per le proprie operazioni.

Ascensori per cereali: siti e capacità da determinare

Il consulente dovrà prima studiare i requisiti di stoccaggio e il mercato dei cereali. Le specifiche richiedono anche di esaminare lo stato dei resti e la compatibilità delle varie opzioni con il piano portuale. Una ricostruzione a Beirut, uno o più siti regionali o una combinazione di loro rimangono da confrontare. Tripoli, Tal Amara e Saida sono tra i viali da studiare, senza costituire un elenco di siti già selezionati.

La scelta cambia come le riserve possono essere utilizzate. Un sito portuale facilita l’accesso al carico sbarcato ma concentra parte dello stoccaggio nello stesso contenitore. I siti regionali potrebbero ridurre questa dipendenza. Ciò dovrebbe tener conto della distanza tra le banchine, i trasporti interni, il costo della terra e il funzionamento delle strutture. Le specifiche richiedono il confronto di questi vincoli prima di fermare una soluzione.

L’accordo di sovvenzione è stato firmato nel settembre 2025 con il Fondo del Kuwait per lo sviluppo economico arabo. I termini di riferimento hanno indicato che 1,5 milioni di dollari delle sue risorse erano stati assegnati agli studi preliminari. Questo importo non è né il prezzo del contratto futuro, che non è pubblicamente stimato, né l’importo già pagato al consulente. Né costituisce un bilancio di costruzione.

La CDR conduce la procedura per il governo, in coordinamento con il Ministero dell’Economia e del Commercio e il Fondo del Kuwait. Dopo la convalida di una soluzione, il consulente dovrà preparare i futuri file di gara per le aziende di lavoro e il mandato del controllo del sito. La procedura aperta a novembre compra questa preparazione. Non attribuisce lavoro, monitoraggio della sua esecuzione o futuro funzionamento di silos.

Terminale contenitore: un progetto portato dal suo operatore

L’estensione del terminale segue un altro calendario. CMA Terminals, filiale di CMA CGM, ha ottenuto nel 2022 un contratto di dieci anni, a partire da marzo, per gestire, operare e mantenere il container terminal. Questo perimetro non corrisponde all’intera gestione portuale. Non comprende, negli annunci pubblici consultati, la scelta di un operatore per le riserve di cereali.

Nel settembre 2026, l’amministrazione portuale e la CMA CGM lanciarono un progetto di espansione. Entrambi i partner annunciano un investimento di 100 milioni di dollari da parte di CMA CGM. Il gruppo mira ad avere una capacità annua di 2,8 milioni di equivalenti a venti piedi, mentre la gestione portuale evoca un obiettivo arrotondato di tre milioni. Questi valori descrivono una capacità prevista, non il numero di contenitori effettivamente elaborati. Né l’annuncio dà l’importo già versato.

Manutenzione porta: un contratto di servizio già firmato

Il terzo numero è l’appalto dell’Autorità Portuale. L’8 ottobre ha firmato un contratto con Dar Al-Handasah, Shair & Partners, per studi e supervisione di riabilitazione, restauro e manutenzione. Il mercato comprende manutenzione preventiva, correttiva e urgente. Non designa l’azienda che eseguirà ogni riparazione.

La scheda Autorité des pôts publics mostra $764,000 per questo servizio. Non fornisce la specifica fonte di finanziamento. Questo importo descrive un contratto di consulenza firmato, mentre i 100 milioni di dollari annunciati per i container sono un investimento di espansione e le 1,5 milioni di frecce del Kuwait Fund sono per gli studi. Aggiungerli non costerebbe alcuno dei tre progetti.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo si è inoltre riunita con la gestione portuale il 20 novembre. L’amministrazione ha riferito discussioni sulle priorità e le opportunità di cooperazione, non un prestito approvato. Per gli ascensori, la data successiva annunciata rimane la data di presentazione delle offerte di consulenza. Il paese avrà solo una scelta di capacità e siti dopo considerazione di opzioni e decisione da parte delle autorità.

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