I pescatori di Tripoli si sono mobilitati sabato per chiedere il congelamento degli aumenti comunali a El Mina. Il fascicolo pubblicato dal comune contiene una decisione sui rifiuti che cita i mercati dei pesci e le barche. La sua applicazione e il suo collegamento alla sfida rimangono da stabilire con precisione.

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I pescatori hanno dimostrato di nuovo sabato 21 novembre a Tripoli contro gli aumenti dei prelievi comunali. Il sindacato della pesca libanese settentrionale chiede al comune di El Mina di rivedere le sue decisioni. Un documento comunale menziona i mercati dei pesci e le barche, senza stabilire che queste scale sono già applicate.

Secondo un rapporto dell’Agenzia Nazionale dell’Informazione, più di cento pescatori si sono riuniti sabato all’ingresso del porto. Le navi si raggrupparono come parte del movimento. Il presidente del sindacato, Mustapha Annous, ha chiesto al consiglio di El Mina di congelare la decisione impugnata. Venerdì, una prima manifestazione ha avuto luogo di fronte al municipio, dove una strada era stata tagliata. La spedizione di sabato non riporta alcuna chiusura del porto o interrompere la spedizione.

Due riferimenti nei documenti di El Mina

Sul suo sito, il comune afferma che una decisione del consiglio comunale del 12 novembre, numerata 271, stabilisce i prelievi minimi per locali residenziali e non residenziali. Il comune giustifica la misura per le sue esigenze di finanziamento e cercando un equilibrio con le spese dei contribuenti.

Tuttavia, la decisione fax nello stesso file porta un altro numero, 270. Anche datato 12 novembre, modifica una decisione di agosto sul prelievo per la rimozione dei rifiuti domestici e commerciali. Le tabelle includono una linea dedicata ai vasi marini e tre categorie di mercati del pesce, per area. L’Agenzia Nazionale dell’Informazione non dà il numero dell’atto contestato dall’unione. Non c’è quindi nulla da assimilare alle due decisioni o da identificare con certezza l’atto a cui si riferiscono i manifestanti.

Una tassa comunale, non una tariffa portuale

La tabella del testo n. 270 mostra un tasso proposto del 10 per cento del salario minimo del settore privato per le navi marittime. Per i mercati del pesce, indica i tassi del 125 per cento, del 188 per cento o del 200 per cento di questo salario minimo a seconda della categoria dei locali. Questi sono i tassi riportati a una base salariale, non l’aumento percentuale di un pescatore di legge. Essi non permettono anche di dire a se stessi chi sarebbe accusato, da quando, o sotto quali locali o barca.

La decisione stabilisce che deve essere approvata dall’autorità competente per l’attuazione. Nessuna decisione relativa all’approvazione o al congelamento appare nei documenti consultati. Il luogo della riunione non cambia la natura della controversia: i pescatori hanno inviato la loro richiesta al consiglio di El Mina, e non all’istituzione pubblica che gestisce il porto di Tripoli.

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