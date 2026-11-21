La Banca del Libano annuncia un piano di lavoro dopo l’incontro di Karim Suaid e Jihad Azour a Washington. Si sono svolte discussioni sul progetto di legge sulla stabilizzazione finanziaria e sulla restituzione dei depositi. La BDL non prevede una data di presentazione al Parlamento o una scadenza di rimborso.

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La Banca del Libano annuncia un piano di lavoro fino alla fine dell’anno dopo l’incontro del suo governatore, Karim Suaid, con Jihad Azour a Washington. Il commercio riguarda il progetto di legge sulla stabilizzazione finanziaria e il ritorno dei depositi. La banca centrale non menziona un accordo di finanziamento con il FMI o l’adozione del testo.

Karim Suaid ha incontrato il direttore del Dipartimento del Medio Oriente e dell’Asia Centrale del Fondo Monetario Internazionale alla presenza della squadra libanese. La cella di comunicazione della Banca del Libano, la cui relazione è stata rilasciata sabato 21 novembre, ha riferito che i partecipanti hanno esaminato i progressi dei principi del progetto al fine di presentarlo al Parlamento. Il rapporto non specifica il giorno della riunione.

Ciò che la BDL dice vuole risolvere entro la fine dell’anno

La Banca del Libano descrive il piano come un modo per stabilire i punti di convergenza e continuare a lavorare su quelli che rimangono da chiarire, compreso il modo in cui sono attuati. Ha detto che il lavoro deve tener conto delle esigenze del FMI e della sua posizione, in coordinamento con il governo libanese. Non pubblica un elenco di questioni o disaccordi, né fornisce una data per il progetto da presentare al Parlamento.

Il piano è riportato dalla banca centrale. Non costituisce una conferma da parte del Fondo di un accordo sul contenuto del progetto o su un programma di finanziamento per il Libano. Il registro non fissa alcun importo o orario per il ritorno ai depositanti. Il suo orizzonte di fine anno riguarda il lavoro da continuare, non la sua entrata in vigore.

La distribuzione delle perdite rimane al centro del caso

Dopo una missione in Libano a settembre, i servizi del FMI si erano distinti due testi. Essi hanno accolto favorevolmente gli emendamenti già approvati alla legge sulla risoluzione bancaria, che disciplina il trattamento e, se del caso, la liquidazione delle banche. Sulla proposta di stabilizzazione finanziaria e di restituzione dei depositi, tuttavia, hanno chiesto la priorità dei crediti: i depositanti non devono sopportare perdite prima degli azionisti e dei creditori di basso rango. Il FMI ha anche chiesto che le modalità di rimborso siano compatibili con la redditività del settore bancario e con la sostenibilità del debito pubblico.

L’incontro a Washington riguarda questo secondo testo. La relazione della Banca del Libano non indica come questi requisiti saranno tradotti nel progetto. Il prossimo passo annunciato è quello di continuare a discutere prima di presentarlo al Parlamento.

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