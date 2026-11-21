Sayadiyé libanese combina pesce bianco e riso cotto in un brodo con cipolle marroni. Questa versione per quattro persone spiega come preparare il fumo, cuocere il riso e il pesce separatamente, quindi scegliere tra una salsa di limone in brodo e una finitura tahini ispirata al bistrot d’Alan Geaam.

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Nel Sayadiyé libanese, il pesce viene servito su un riso marrone e fragrante. Il colore proviene principalmente da cipolle brunate, che danno anche il suo gusto al brodo. Per il piatto tradizionale della settimana, ecco una versione da preparare con filetti di pesce bianco, brodo fatto in casa e, per scegliere, due salse.

Sayadiyyyyy libanese inizia con cipolle

Sayadiyé, o « Riso del pescatore », appartiene al repertorio libanese della cucina costiera. Il suo nome è associato alla pesca. Ci sono piatti con nomi vicini sulle coste della regione, tra cui in Aqaba, Giordania. Questa relazione non permette un unico luogo di nascita. In Libano, il principio è più importante della varietà dei pesci: il liquido in cui il riso è cotto deve già assaggiare la cipolla e il pesce marroni.

La versione presentata nella primavera del 2022 dal servizio di ristorazione del centro medico dell’Università americana di Beirut illustra questo metodo. Il pesce può cuocere in forno dopo aver marinato con limone e cumino. Le teste e i bordi, quando lasciano un intero pesce, profumano il brodo filtrato. La maggior parte è usata per cucinare il riso; il resto dà una salsa di limone, leggermente legata all’amido. Il pesce viene posto sul riso alla fine, permettendo di regolare la sua cottura senza prolungare quello dei cereali.

Il punto delicato è il colore delle cipolle. Essi devono essere autorizzati a marrone al di là del biondo, mescolando e riducendo il fuoco se i bordi oscurano troppo rapidamente. Un marrone sostenuto approfondisce il gusto del brodo; Le cipolle bruciate gli danno l’amarezza. Una volta che il brodo viene filtrato, si può gustare un cucchiaio prima di cucinare il riso. Se è molto salato, è meglio diluirlo in questa fase che cercare di correggere il piatto in servizio.

Per quattro persone: riso al brodo e pesce al forno

da 700 a 800 g di filetti di pesce bianco, ad esempio merluzzo e 300 g di riso lungo;

3 cipolle gialle, 2 spicchi d’aglio e circa 800 ml di fumi di pesce salato;

2 limoni, olio, cumino di terra, un pizzico di cannella, sale e pepe;

opzionale: una manciata di caviglie alla griglia, un cucchiaino di amido o tahini.

Prepara il brodo.Metta due cipolle e li bruni in un po ‘di olio fino al marrone, senza bruciarle. Aggiungere il fumo e lasciar cuocere circa 20 minuti prima di filtrare. Con un pesce intero preparato dal pescatore, i bordi e la testa possono essere utilizzati per fare un fumo; con reti da sole, un fumo già preparato è adatto. Cuocere il riso.Risciacquare il riso fino a quando l’acqua non si schiarisce. Versare la terza cipolla in padella, poi aggiungere l’aglio, un caffè cucchiaiato di cumino, cannella e riso drenato. Mescolare brevemente e versare il brodo caldo, seguendo il rapporto liquido-riso indicato per i vostri cereali (circa 550 – 600 ml qui). Coprire e cuocere a fuoco lento fino ad assorbire. Lasciare per qualche minuto, poi aerare i grani con la forchetta. Cuocere il pesce separatamente.Condire i filetti con il filetto di olio, un po’ di succo di limone, cumino, sale e pepe. Cuocerli nel forno a 180 °C fino a quando la carne non è opaca e distacchi alla forchetta; i filetti superficiali possono essere pronti in circa dieci minuti. Disegnali sul riso, con gables alla griglia se ti piace.

Due finiture: brodo di limone o tahini

Per rimanere vicino alla versione del centro medico, riscaldare alcuni del brodo riservato. Aggiungere il succo di limone e, per una salsa che leggermente cucchiaia il pesce, un cucchiaino di amido precedentemente rilasciato in un po ‘d’acqua fredda. Servire la salsa a parte in modo che il riso non ammollo.

Il menù del Qasti Bistrot d’Alan Geaam, a Parigi, illustra un’altra finitura: merluzzo al forno, riso, cipolle fritte e salsa di tahini. Per l’adattamento domestico, rilassare due cucchiai di pasta di sesamo con succo di limone, quindi aggiungere un po ‘di acqua fredda fino a ottenere una salsa fluida. Il brodo rimane la base del riso; il tahini porta un contrasto da tavola, senza essere necessario alla ricetta.

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