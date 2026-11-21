Uno sciopero è segnalato a Qantara. Joseph Aoun parla alle 18 di Nahr al-Kalb per l’indipendenza. A Riyadh, la protezione civile ha sollevato l’allarme, e il Perù ha registrato un secondo shock vicino a Junín. A Beirut sono state annunciate tre proiezioni al cinema Metropolis.

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Sabato 21 novembre 2026, edizione mezzogiorno, Tempo di Beirut. La National Information Agency segnala uno sciopero a Qantara, senza fornire alcun bilancio. La presidenza mantiene l’incontro delle ore 18 a Nahr al-Kalb, dove Joseph Aoun parla per l’indipendenza. A Riyadh, la protezione civile ha sollevato un avviso dopo ulteriori intercettazioni annunciate dalla coalizione.

A sud, uno sciopero riportato a Qantara

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha segnalato un attacco aereo israeliano a Qantara a 1021 ore. Il tempo è quello della spedizione, che non specifica il tempo dello sciopero o un bilancio. Si tratta di un rapporto separato da quelli di Shukin e Nabatiyah al-Faukah: in una precedente spedizione, l’agenzia ha riferito un’esplosione all’alba in primo luogo e un altro, senza un calendario specificato, nel secondo. Non ha segnalato alcun risultato per questi due avvisi.

Nella sua relazione di venerdì, l’Ufficio del Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite è tornato alla sessione chiusa del Consiglio di Sicurezza il 19 novembre. Jean Arnault ha condiviso le preoccupazioni libanesi circa l’interruzione di alcune funzioni di UNIFIL. Le esigenze menzionate riguardano il collegamento tra le parti, l’osservazione della Linea Blu e l’accesso umanitario. Essi non costituiscono un accordo o la creazione di una forza sostitutiva. L’attuale mandato termina il 31 dicembre e il ritiro deve procedere gradualmente.

Indipendenza: l’incontro delle 18:00 a Nahr el-Kalb

La presidenza ha annunciato un aumento della bandiera alle 18, seguito da un discorso di Joseph Aoun. A mezzogiorno, questo discorso rimane da venire. Le restrizioni annunciate nella zona iniziano alle ore 15. Coloro che attraversano questo asse devono distinguere tra il tempo della cerimonia e il tempo della cerimonia. Il tributo a Camille Chamun a Deir el-Qamar è previsto alle 13.00 secondo il programma corretto.

A Rachaya, una tavola rotonda dedicata al senso di indipendenza è prevista alle ore 15 presso il Museo dell’Indipendenza nella cittadella. L’annuncio del Ministero delle Informazioni indica il luogo e l’ora, senza specificare i termini di accesso. La Giornata Nazionale cade domenica 22 novembre. La chiusura annunciata lunedì 23 è rivolta alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni pubbliche e ai comuni; Questo non è un annuncio di chiusura per tutte le imprese o banche.

Riyadh: Protezione civile avverte

Il portavoce della coalizione guidato dall’Arabia Saudita sostiene che i missili attribuiti agli Houthis sono stati intercettati a Riyadh la notte di venerdì a sabato. La protezione civile ha rilasciato un avviso e poi ha annunciato la fine del pericolo. Queste dichiarazioni non danno una valutazione umana. Questa nuova sequenza è diversa da quella riportata giovedì nel distretto finanziario.

Il confronto continua dopo che la coalizione ha annunciato un’operazione al porto yemenita di Hodeida venerdì. La coalizione assegna a questa operazione un obiettivo militare. Lo status del porto e gli effetti delle consegne civili non possono essere dedotti dalle sole dichiarazioni delle parti.

In Perù, un secondo tremore vicino a Junín

L’Istituto Geofisico peruviano ha registrato un terremoto di magnitudo 5.0 il sabato alle 0012, ora del Perù, o 0712 ore in Libano. Il suo epicentro si trova a 30 chilometri a nord-ovest di Junín. La profondità annunciata è di 127 chilometri. Il bollettino dell’Istituto Nazionale per la Difesa Civile non dà alcun risultato per questo terremoto.

Il primo terremoto, di magnitudo 6.7, si è verificato venerdì sera in Perù. Nella sua prima indagine, la difesa civile ha riferito un uomo ferito al centro di Lima e danni. Questo bilancio riguarda il primo terremoto: non deve essere attribuito al terremoto di sabato. Il nuovo bollettino non chiama formalmente il terremoto 5.0 una replica.

Protezione dei minori: lancio di un programma di prevenzione

Venerdì, il Ministero dell’Informazione libanese ha lanciato un’iniziativa di prevenzione sull’uso di Internet tra i minori. È destinato a bambini e adulti accompagnatori. Un documentario è stato presentato, con una trasmissione annunciata nei media. Questo non è un nuovo regolamento e non impone un obbligo supplementare alle famiglie.

A Beirut, il cinema giovanile a Mar Mikhaël

Metropolis programma cinematografico sabato alle ore 16 Dounia, il grande paese bianco, di André Kadi e Marya Zarif. Quattro cortometraggi di giovani partecipanti al workshop cinematografico sono in programma di seguire alle 17:30 alle 18.30, la sala riunioni ha annunciato Viaggio di ChihiroDa Hayao Miyazaki. Il festival continua domenica. Il cinema mostra un prezzo di 500.000 libbre libanesi per il biglietto, senza garanzia di disponibilità.

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