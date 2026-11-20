Un’anfora in miniatura trovata sull’acropoli di Tiro ha conservato nelle sue tracce di ceramica che i ricercatori attribuiscono all’olio di palma. L’oggetto appartiene ad una serie di quindici antichi contenitori esaminati in cinque siti. Anche in questo campione compaiono piazzola di conifere e indici di frutta fermentati, ma nessuna singola ricetta può essere deferita. Lo studio mostra come le tracce organiche ci permettono di rivedere il presunto uso di vasi tradizionalmente associati con profumi.

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Lo sapevi? Una piccola anfora della prima epoca romana, trovata in Tiro, ha dato tracce che i ricercatori attribuiscono all’olio di palma.Il risultato deriva da uno studio pubblicato nel novembre 2025, che copre quindici antichi contenitori associati alla produzione di pneumatici. Non rivela una ricetta dimenticata o un percorso commerciale preciso. Mostra che un vaso spesso posto tra bottiglie di profumo avrebbe potuto contenere qualsiasi altra cosa.

Olio di palma in un’anfora di Tyrus

Nello studio, il frammento è numerato 22. Viene dall’acropoli di Tiro, in un contesto che gli archeologi si associano alle attività religiose. Si identificano comeamphorisk, un anfora in miniatura con due manici. A differenza di diversi oggetti intatti esaminati nel progetto, questo frammento non stabilisce la capacità del suo contenitore.

In questo campione, i ricercatori hanno riferito una combinazione di marcatori che attribuiscono al petrolioElaeis guineensisIl palmo dell’olio africano. Hanno anche rilevato la piazzola di conifere e le prove compatibili con la frutta fermentata. Queste sono tracce di materiali diversi, non prova che sono stati versati insieme. Il passo, per esempio, potrebbe essere utilizzato per impermeabilizzare la parete. Sostanze assorbite da terracotta possono anche venire da diversi usi.

Gli autori vedono l’olio come indice di importazione da un’area in cui questa palma cresce. Il risultato non identifica il luogo di produzione di questo olio, la successione di intermediari, o il percorso di Tiro. Inoltre non è chiaro se gli abitanti avessero accesso ad essa. E’ un’osservazione su un container, non un inventario del carico delle navi della citta’.

Quindici contenitori, due forme, diversi contenuti

Il team ha confrontato undici fiale allungate, chiamateungentaria, e quattro piccoli amphores con due manici. Le camere datano dal III secolo a.C. fino al II secolo a.C. Non tutte provengono dalla città di Tiro. Il corpus comprende anche reperti di Saida, Chhim, Nea Paphos a Cipro, e Olbia sul Mar Nero. Lo studio è interessato alle produzioni di Tiro e dintorni, non a un unico laboratorio. Alcuni pezzi provengono da sepolture, altri spazi religiosi o luoghi legati al commercio e alla produzione.

Questa scelta consente di confrontare vasi simili senza necessariamente servire lo stesso scopo. A Borj, in un ambiente funebre a Tiro, una delle piccole bottiglie ha consegnato marcatori di piante da fiore. I ricercatori lo vedono come un percorso aromatico o medicinale, senza identificare una fragranza specifica. In Chhim, una piccola anfora ha mostrato altre combinazioni di residui vegetali, frutta e passo. Il vaso di acropoli si distingue per i suoi marcatori di olio di palma, non da una forma che solo tradisce questo contenuto.

Che cosa una parete in terracotta può mantenere

I composti organici possono rimanere nei pori di ceramica mentre il contenuto è scomparso. Per trovarli, il team ha raccolto materiale dalle pareti interne. Ha analizzato i composti recuperati, quindi ha cercato set di marcatori piuttosto che un singolo segnale. Questo metodo aiuta a distinguere un olio, una resina o un prodotto dall’uva. Non sempre stabilisce se si trattava di vino, aceto o di una preparazione in cui il frutto interagiva con altri ingredienti.

Il corpus rimane troppo piccolo e troppo vario per dare una funzione unica a ogni tipo di vaso. I quattro pezzi di Nea Paphos non hanno fornito un significativo segnale lipidico con l’analisi utilizzata su di loro. Questo non basta a dire che erano vuoti in tempi antichi: la conservazione dei materiali e il metodo di campionamento possono spiegare il risultato. Per la piccola anfora di Tiro, la traccia conservata è piuttosto sorprendente senza farlo dire di più: un olio da un palmo che non è associato a colture locali aveva lasciato il segno in un vaso di terracotta.

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