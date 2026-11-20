La Banca Mondiale aveva versato 4,41 milioni di dollari al 31 ottobre su un prestito di emergenza di 250 milioni di dollari in Libano. Il piano di mercato del 15 novembre distingue diverse operazioni per Ogero, scuole e salute. Né i disegni né le offerte provano la loro consegna.

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La Banca Mondiale aveva erogato 4,41 milioni di dollari al 31 ottobre dal suo prestito di emergenza 250 milioni al Libano. La dichiarazione pubblicata il 20 novembre pone l’ultima estrazione del mese al 21 ottobre. Questa scheda di bilancio misura i soldi fuori del prestito a tale data, non il valore dei contratti lanciati o il progresso dei cantieri.

La linea di prestito IBRD98410 mostra un esborso di $4,410,785.94 e un saldo non disegnato di $245,589,214.06. Il primo importo rappresenta l’1,76% dell’importo approvato. La dichiarazione non indica per quali spese ogni sorteggio è stato utilizzato. Né dovrebbe essere letto l’equilibrio come denaro già disponibile per gli imprenditori: il prestito rimane da mobilitare, secondo le sue regole di esborso.

Il prestito è diventato efficace otto mesi dopo la sua approvazione

Il registro della Banca Mondiale risale a tre fasi. L’istituzione ha approvato il finanziamento il 24 giugno 2025 e il prestito è stato firmato il 25 agosto. Prende effetto il 26 febbraio 2026. Il calendario mostra perché la data di approvazione non può essere utilizzata come punto di partenza automatico per tutti i contratti. Essa precede la firma e poi il tempo in cui il finanziamento diventa efficace.

Il programma di assistenza di emergenza, noto come LEAP, copre il ripristino dei servizi pubblici e la riparazione delle infrastrutture. Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione garantisce la sua attuazione. La Banca Mondiale ha progettato per accogliere finanziamenti aggiuntivi: il quadro può raggiungere un miliardo di dollari se si trovano risorse aggiuntive. La dichiarazione del 31 ottobre riguarda solo il prestito di 250 milioni. Non conta le esigenze del paese o i contributi di altri programmi.

Internet, scuole e ospedali: mercati in diverse fasi

Il piano di appalto riveduto il 15 novembre fornisce un’ulteriore lettura dell’attuazione. Per Ogero, la fornitura di 30.000 dispositivi di accesso wireless fissi è inclusa in una procedura in corso. Il parere nazionale, così modificato, ha fissato per il 2 novembre l’apertura delle offerte. Il foglio nazionale consultato non ha fornito una data di firma o di consegna. La quantità si riferisce quindi all’oggetto del bando di gara, non ai dispositivi che sono arrivati agli abbonati.

Lo stesso documento elenca molti per riabilitare le scuole pubbliche che hanno servito come rifugi. Fornisce anche due acquisti separati per il Rafic Hariri University Hospital: apparecchiature di risonanza magnetica e apparecchiature di radioterapia. Il piano classifica queste due procedure come in corso, senza un importo contrattuale effettivo indicato nella tabella consultata. Una stima inserita prima del premio non è il prezzo finale da pagare; L’assenza di un premio firmato nel piano non dimostra inoltre che nessuna spesa è stata sostenuta dalla sua pubblicazione.

Diversi interventi riguardano anche i sistemi idrici. In una zona pilota nel sud, il piano identifica una procedura per il ripristino dei servizi idrici e combina una stima di 2 milioni di dollari. Tale importo non può essere aggiunto ai 4,41 milioni di dollari erogati: misura il valore di una transazione, non un pagamento. I documenti consultati non consentono di associare un disegno ad una scuola, un ospedale o una rete particolare.

La cifra di ottobre non compensa l’attuazione di novembre

In particolare, la visita di Anna Bjerde in Libano, annunciata il 16 novembre dalla Banca Mondiale, è stata quella di aiutare ad accelerare i progetti già finanziati. La dichiarazione di prestito è più recente di questa visita entro la sua data di aggiornamento, ma prima del suo periodo: si ferma il 31 ottobre. Non misura quindi gli effetti di tali scambi. Ciò richiederà la riconciliazione delle future dichiarazioni di bandi, contratti firmati e lavori o attrezzature ricevute.

Firma della sede del Gruppo Banca Mondiale a Washington, D.C., fotografia del 16 maggio 2012. Illustrazione istituzionale, senza rappresentanza di un cantiere in Libano. Foto: Victorgrigas / Wikimedia Commons♪, CC BY-SA 3.0. Resized intera foto, Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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