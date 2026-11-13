Nasser Hospital: MSF descrive i servizi fuori servizio

Medici Senza Frontiere descrive le conseguenze dello sciopero notturno dell’11-12 novembre al Nasser Hospital di Khan Yunes. L’emergenza, la radiologia, il laboratorio e l’unità operativa sono fuori servizio secondo la sua dichiarazione. L’organizzazione ha riportato sei morti e 52 feriti. Israele sostiene di aver preso di mira un comandante Hamas, che nega l’uso militare del composto. Il follow-up si concentra sulle capacità di cura colpite, non su un nuovo sciopero il 13 novembre.

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Medici Senza Frontiere descrive un ulteriore deterioramento della cura presso l’ospedale di Nasser a Khan Yunes, dopo lo sciopero israeliano della notte dell’11-12 novembre 2026. Nel suo comunicato stampa del 12 novembre, l’organizzazione afferma che emergenze, radiologia, laboratorio e unità operativa sono fuori servizio. Ci sono sei morti e 52 feriti.

Al Nasser Hospital, le capacità critiche colpite

Secondo MSF, un bambino e un chirurgo sono tra le persone uccise. L’organizzazione, installata in un edificio separato, ha riferito che aveva operato tre feriti, tra cui due medici. Si riferisce anche danni significativi ai servizi ospedalieri e afferma che nessun avviso è stato dato prima dell’attacco.

Questo è uno stabilimento di riferimento per Gaza meridionale, che serve circa 1,3 milioni di persone secondo l’associazione. Descrive lo stato dei servizi al momento del rilascio, senza annunciare la chiusura completa del complesso o specificare una data di ri-operazione.

Sei morti in conti separati

Il Centro palestinese per i diritti umani ha confermato sei morti nell’edificio chirurgico nella sua dichiarazione del 12 novembre. I suoi investigatori hanno identificato 25 feriti, tra cui personale, pazienti e personale di accompagnamento. Questa cifra differisce dai 52 feriti segnalati da MSF. Entrambe le organizzazioni non dettagliano le ragioni di questa discrepanza nelle loro pubblicazioni.

Tra le vittime ci sono il chirurgo Rizk Abu Chouaira e un ragazzo di 13 anni. Mette i danni nell’edificio al-Yassin, dove i pazienti ricevevano cure. I numeri di infortuni derivanti da queste indagini non si sommano.

Israele sostiene Hamas target

L’esercito israeliano ha confermato lo sciopero il 12 novembre. Dice di aver preso di mira Mohamed Abu Ismail, presentato come comandante della brigata Hamas in Khan Yunes, così come altri membri del movimento. Lo accusa di usare il complesso come quartier generale. Hamas nega questo uso militare. La morte del responsabile non è stata confermata nelle informazioni disponibili giovedì.

Medici e testimoni hanno descritto due missili che attraversano il tetto di un edificio di cinque piani. Il dottor Ayman Abu Obeid, ferito durante il turno di notte, ha segnalato un’esplosione nella stanza in cui dormiva. Le stanze danneggiate contenevano attrezzature mediche e mobili sepolti sotto la polvere.

MSF ricorda che a gennaio ha riferito la presenza di uomini armati in alcune parti del complesso, al di fuori degli spazi in cui è intervenuto. Ha detto che aveva recentemente inviato nuovi avvisi alle autorità competenti. L’associazione richiede la protezione dei pazienti e dei caregiver.

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